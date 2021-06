Quando vogliamo cenare fuori pensiamo sempre al miglior ristorante della nostra zona. Ma non pensiamo che anche il nostro terrazzo può regalarci una serata indimenticabile.

L’estate è alle porte e le giornate si allungano così diventa ancor più piacevole invitare i nostri amici a cenare sul nostro terrazzo.

Abbiamo già ideato il miglior menù da proporre grazie alle mille ricette che conosciamo. Ma non siamo sicuri di aver ricreato un ambiente accogliente e carino. Che fare allora?

Non dobbiamo preoccuparci: grazie a questi preziosi consigli di ProiezionidiBorsa renderemo la nostra cena unica e indimenticabile.

Ecco come rendere una cena indimenticabile ed esclusiva in terrazzo grazie a questi semplici trucchi d’effetto dei migliori esperti

Con l’arrivo dell’estate è davvero piacevole passare il nostro tempo all’aperto. Che sia per un aperitivo o una cena completa, adoriamo rilassarci all’aria aperta.

Quando abbiamo la fortuna di avere un terrazzo possiamo ricreare questa emozione anche in casa nostra.

Non dovremo far altro che avere un occhio di riguardo per l’arredamento. Possiamo creare un terrazzo magnifico scegliendo un tavolo in ferro battuto e delle sedie in corda. Otterremo comfort e design con un unico oggetto.

Per evitare che i nostri ospiti siano infastiditi dalle zanzare potremo installare delle zanzariere a telo appese dall’alto. Queste tende creeranno uno spazio sicuro per poter cenare in tutta tranquillità.

Creiamo un’atmosfera soffusa utilizzando candele da posizionare sia sul tavolo che in angoli strategici del nostro terrazzo. Otterremo così un’illuminazione più dolce e d’effetto.

Inoltre, puntiamo sulle lampade di design per assomigliare ai dehors dei più esclusivi bar. Potremo scegliere tra vasi o lampade luminose di colorazioni verde viola o bianco.

Infine, non lasciamo al caso i servizi di piatti e posate. Anche se proponiamo un semplice aperitivo dovremo comunque attirare l’attenzione con gli accessori del nostro banchetto. Scegliamo bicchieri di cristallo e piatti dalle diverse fantasie. Acquistando tutto ciò nei migliori mercatini vintage lasceremo tutti di stucco.

Ecco come rendere una cena indimenticabile ed esclusiva in terrazzo grazie a questi semplici trucchi d’effetto dei migliori esperti. I nostri ospiti vorranno sempre essere invitati a cena da noi.

Suggerimenti gustosi

Quando pensiamo a queste serate ma non abbiamo il tempo di cucinare potremmo sempre proporre delle valide soluzioni.

Che siano serate romantiche o di spensieratezza tra amici potremmo proporre del sushi o un bel tagliere di formaggi. Accompagnati con i giusti vini renderanno la nostra serata unica e indimenticabile.

Adesso che conosciamo questi semplici trucchi il successo sarà assicurato.

