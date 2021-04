La primavera è appena iniziata e già attendiamo con ansia l’arrivo dell’estate. Con la bella stagione amiamo passare le giornate all’aperto. Vogliamo goderci un po’ di sano relax insieme ad amici o parenti.

Oltre alle classiche attività da svolgere, vogliamo ovviamente goderci un bel pranzo. Se ancora non siamo riusciti a trovare un ristorante che fa per noi, possiamo valutare una degna alternativa. Il picnic.

Come possiamo rendere ancora più piacevole e curato il nostro picnic? Scopriamolo insieme.

Ecco come rendere un picnic unico ed indimenticabile con facili trucchi sorprendenti

Con l’arrivo del weekend vogliamo trovare una meta per trascorrere qualche ora in serenità. Qualsiasi sia il posto prescelto ci sarà una grossa probabilità di fare un pranzo al sacco. Non dobbiamo però limitarci ad una semplice scampagnata. Possiamo rendere il nostro pasto più divertente ed eccezionale.

Ma come creare un picnic unico ed indimenticabile con facili trucchi sorprendenti? Innanzitutto, pensiamo ai giusti accessori.

Una tovaglia colorata da subito il colpo d’occhio. Se non vogliamo limitarci a quelle classiche a quadri, possiamo scegliere le fantasie floreali.

Immancabile accessorio resta sicuramente il cestino

Sbalordiremo tutti sfoggiandone uno in vimini. Darà un incredibile tocco retrò.

Sbizzarriamoci nella scelta di posate bicchieri e piatti. Potranno essere abbinati tra loro o con la sola tovaglia. Se non siamo sicuri di scegliere l’abbinamento giusto, indirizziamoci sui set già predisposti. Avremo inoltre la possibilità di utilizzare svariati materiali ecosostenibili.

Ricordiamoci di acquistare contenitori refrigeranti per le bottiglie o di utilizzare i blocchetti alimentari ghiacciati. Ci permetteranno di tenere al fresco le nostre bevande e pietanze anche nelle giornate più calde.

Non facciamo mai mancare un plaid. Potrà esserci utilissimo nel caso di un cambiamento climatico. O anche durante una bella pennica.

E non dimentichiamo tutto ciò che può dare vita ad un’attività divertente. Portiamo sempre con noi un mazzo di carte, un pallone o i classici racchettoni da spiaggia. Così facendo non ci annoieremo mai! Il divertimento sarà assicurato.

Infine, facciamoci aiutare dalla natura intorno a noi per dare un tocco raffinato. Se siamo in un prato o in montagna, raccogliamo alcuni fiori. Otterremo uno stile ancor più originale adagiandoli singolarmente sui piatti o in un unico bicchiere.

Ecco come rendere un picnic unico ed indimenticabile con facili trucchi sorprendenti. Tutti saranno incantanti dalle nostre idee e dall’effetto ottenuto.

