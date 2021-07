Tra le piante di appartamento più diffuse in assoluto troviamo la dieffenbachia.

Facile da curare si adatta bene a qualsiasi ambiente. Tollera senza problemi sia la scarsa illuminazione che le annaffiature poco costanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste caratteristiche la rendono un’ottima scelta da regalare a chi, a qualsiasi livello, è appassionato di piante.

Insomma, si tratta di una bella pianta capace di donare un tocco esotico a qualsiasi abitazione.

Nei vivai se ne trovano molte varietà diverse tra loro caratterizzate da motivi fogliari diversi tra loro.

Dal verde al vellutato passando per lo screziato e le macchioline.

Come in un precedente articolo si era trattato di una bellissima pianta in grado di purificare l’aria, oggi si tratterà della cura della dieffenbachia.

Ecco come rendere più bella la casa con un tocco esotico senza spendere molti soldi

Come si scriveva in precedenza, la dieffenbachia è una pianta capace di prendersi cura di sè stessa.

Le uniche richieste che ha questa pianta sono un po’ di acqua ogni tanto e un po’ di luce.

Nonostante questo riesce a sopportare bene la scarsa illuminazione e per quanto riguarda la sete saranno le sue foglie ad avvisarci.

Ha un buon grado di ripresa dopo essersi seccata, questo la rende una delle piante d’appartamento più resistenti in assoluto.

Lo sviluppo avverrà verso l’alto, per consentirne una crescita uniforme si consiglia di girare il vaso ogni settimana.

Per quanto riguarda l’esposizione predilige la luce indiretta ma resiste bene anche in zone di ombra parziale.

Dal periodo primaverile a quello autunnale il terriccio dovrà essere mantenuto umido, leggermente umido in inverno.

Pulire le foglie con un panno per rimuovere la polvere.

Si tratta, però, di una pianta che andrà tenuta lontana da animali domestici e da bambini per via della sua tossicità.

Rinvaso

Il rinvaso della dieffenbachia dovrà avvenire una volta all’anno, aumentando di 1/3 le dimensioni del contenitore.

Si consiglia di aggiungere dell’argilla espansa al classico terriccio per piante d’appartamento.

Questo permetterà un maggior drenaggio dell’acqua e scongiurerà il rischio di marciumi radicali.

Prima di rinvasare liberare le radici dal vecchio terreno e inserire la pianta nel nuovo contenitore utilizzando del terriccio nuovo. Ecco, quindi, come rendere più bella la casa con un tocco esotico senza spendere molti soldi.