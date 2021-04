Ecco come rendere lo sguardo giovane e attraente anche quando siamo stanchi e stressati

È attraverso gli occhi che comunichiamo con gli altri ed è sempre attraverso essi che esprimiamo il nostro essere più profondo, a volte senza nemmeno rendercene conto.

Pertanto avere uno sguardo sempre al top è fondamentale. Questo ci permette di essere più comunicativi, ma anche più belli ed accattivanti.

Questo inestetismo si presenta in vari modi: occhiaie scure violacee, occhiaie più grigie o anche addirittura più verdognole.

L’inestetismo può comparire da solo ma anche con l’aggravante gonfiore: le cosiddette borse. Queste appesantiscono lo sguardo e ci rendono poco affascinanti.

Cliccando su questo articolo è possibile approfondirne le cause ed ottenere ulteriori rimedi.

Oggi però vogliamo proporre dei rimedi fai da te e a costo zero, reperibili facilmente a casa propria per ridurre le occhiaie.

Eh già brutta notizia, le occhiaie si possono solo accuratamente ridurre, ma non possono essere eliminate del tutto.

I rimedi

Si possono fare degli impacchi con delle bustine di tè. Una volta raffreddate applicarle sugli occhi per una 15 minuti. Esse avranno un effetto drenante e antiossidante. Attenzione però alle allergie, se dove compratore bruciore o irritazione togliere subito le bustine dagli occhi e risciacquare abbondantemente.

Usare meno sale per condire gli alimenti. Il sale infatti è già presente negli alimenti confezionati che consumiamo quotidianamente. Infatti aggiungerne dell’altro significa esclusivamente eccedere nelle dosi consigliate. Esso trattiene i liquidi creando gonfiori sul viso e nella zona degli occhi.

Bere più acqua, questo favorisce un buon flusso sanguigno. Quindi maggiore nutrimento per i tessuti, che saranno più rosei.

Mangiare cibi ricchi di vitamina C, come il kiwi. Questo perché la vitamina C è un antiossidante naturale.

Dormire di più è un’altra soluzione. Riposare male affatica il sistema nervoso e favorisce la comparsa di inestetismi come le occhiaie. Riposare almeno per 6/8 ore di fila e al buio completo.

Dunque ecco come rendere lo sguardo giovane e attraente anche quando siamo stanchi e stressati.