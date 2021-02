La casa è il luogo dove trovare rifugio, conforto, calore. È il luogo in cui, entrando, si tira un sospiro di sollievo. “Finalmente a casa” è la frase che pronunciamo dopo un’intensa giornata di lavoro e che ci fa capire di poterci rilassare una volta per tutte.

Proprio per questi motivi, il nostro appartamento deve rappresentare più di un semplice posto in cui dormire. Deve trasmetterci la serenità e il benessere di cui abbiamo bisogno ogni giorno per star bene con gli altri e soprattutto con noi stessi.

Cosa rende l’atmosfera di casa così confortevole? Possono essere i colori delle pareti, il tipo di mobili, la presenza di tappeti e di tende, eventuali piante e oggetti particolari. Ma c’è una cosa che rende le stanze particolarmente accoglienti. Scopriamolo insieme.

Ecco come rendere le stanze di casa più accoglienti di una spa

Parliamo dei quadri. Non il classico quadretto in bianco e nero con un fiore sullo sfondo, ma un quadro dai colori caldi o freddi che raffiguri un paesaggio. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dell’importanza delle immagini per risolvere problemi di tristezza o di ansia. Anche in questo caso ciò che riguarda i nostri occhi è fondamentale per il nostro benessere, ma vi è l’ulteriore obiettivo di creare un’ambiance accogliente.

Un esempio di quadro da appendere nella stanza da letto raffigura il mare al tramonto. Il caldo arancione del sole che si rispecchia sul blu del mare, genera una tranquillità che niente può eguagliare.

Inoltre, la profondità di una distesa d’acqua trasmette un senso di pace e stimola la riflessione in chi la osserva.

L’importanza dei colori

Il colore riveste un ruolo cruciale nella creazione di un buon ambiente domestico. E così, le immagini appese in tutta casa devono avere colori diversi a seconda di dove le si posiziona. In soggiorno potremmo pensare a dei quadretti dai colori freddi, raffiguranti il cielo azzurro e montagne verdi.

Diversamente, nelle stanze da letto è preferibile optare per colori caldi, proprio come accennato con l’arancione del tramonto.

Ecco come rendere le stanze di casa più accoglienti di una spa e per completare l’opera non resta che metter su della buona musica soft.