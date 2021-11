Se abbiamo bisogno di dare una svecchiata alla nostra sala da pranzo perché facciamo spesso cene e pranzi con amici e parenti, pensiamo di dover fare chissà che lavori. Creare degli openspace, oppure tirare su dei muri, cambiare pavimento o colore delle pareti. In realtà, non è così complicato né oneroso. Si tratta, infatti, di intervenire con dei piccoli accorgimenti. Questi riguardano mobilio e arredamento, e ci consentono di dare tutto un altro tono al nostro spazio. Ecco come rendere la nostra sala da pranzo bellissima e accogliente come quella di un ristorante aggiungendo questi pochi elementi e spendendo pochi euro.

Se la nostra cucina è in stile country, possiamo scegliere un tavolo in legno scuro o chiaro, con delle sedie in shabby chic che si leghino a questa linea

La sala da pranzo è uno spazio in cui ritrovarsi in compagnia di amici o parenti, per passare momenti di convivialità durante una cena o le feste o il pranzo della domenica. Se la nostra sala da pranzo è unita al salotto ed è uno spazio unico, faranno gioco tutti gli arredamenti. Dal divano al mobile che sostiene la televisione, alla libreria fino al tavolino da caffè. Chiaramente non possiamo rifare da capo questo ambiente, sarebbe sicuramente troppo costoso. Ma possiamo rendere nuovo il nostro divano, ad esempio, con un copridivano curato e la scelta di cuscini fatti ad hoc, che siano in tema con lo stile dell’ambiente. Lo stesso possiamo fare con le sedute, che se datate, possono essere migliorate con dei copri sedia in tessuto, che le rendono omologate tra loro.

Se invece si tratta di uno spazio collegato alla cucina, dovremo cercare di renderlo continuativo con la tipologia di quest’ultima. Se viviamo in una casa in campagna, in cui i muri sono in mattoni, il tipo di arredamento è molto country e anche la cucina ha questo carattere più “contadino” anche se curato, la sala da pranzo deve seguire questa linea. Un esempio può essere un tavolo rettangolare non troppo lungo in legno visibile scuro, oppure chiaro a seconda delle preferenze. Il colore può anche diventare verde salvia, senza nascondere le irregolarità del legno, oppure bianco crema in stile shabby chic. Il verde è un colore che, richiamando il cibo in generale e in particolare le verdure, ci aiuta a creare un’interazione sociale e viva con il momento e crea un’atmosfera accogliente.

La scelta delle sedie può essere eccentrica e ricadere su tipologie tutte diverse fra loro. Da quelle in paglia o da quelle in latta, sempre con colori pastello che diano vivacità alla sala. Possiamo poi concludere con una tavola apparecchiata ad hoc su questo stile con delle ceramiche colorate e dei tovaglioli in lino di colori neutri.

Se invece la nostra casa si presta ad uno stile più contemporaneo, l’ideale è ricreare uno spazio da locale o da ristorante lussuoso. Potremo comprare un tavolo in marmo bianco con delle rifiniture in oro. Le sedie possono assumere la forma di piccole poltroncine in velluto o verde petrolio, o rosa antico o blu cobalto. Se invece adoriamo il minimal, possiamo optare per delle sedie trasparenti o a rete, che si leghino al tavolo da pranzo magari in cristallo temperato. Il tocco finale sarà la giusta illuminazione e ai nostri ospiti sembrerà di essere proprio al ristorante.