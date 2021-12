Rendere la carne tenera senza spendere troppi soldi è l’obiettivo di tutti coloro che si dilettano in cucina. Certo, se puntiamo su un filetto e lo facciamo cuocere nel burro è normale che il risultato sia facile da ottenere.

Tuttavia, non sembra abbiamo né le possibilità economiche né la voglia di scegliere questo taglio pregiato. Capita spesso, infatti, che le nostre scelte riguardino altri tipi di carne che però sono molto più difficili da preparare se li vogliamo rendere teneri. In particolare, ecco come rendere la carne così tenera e gustosa grazie a due ingredienti economici.

Ingredienti e preparazione

mezzo chilo di guancia di bue;

2 bicchieri di Teroldego;

bacche di ginepro e chiodi di garofano;

alloro e rosmarino;

olio extravergine di oliva;

lardo stagionato;

farina;

aglio e pepe bianco.

Il piatto di cui vogliamo parlare oggi è una variante dello stracotto piemontese. La carne piemontese è spesso considerata una tra le migliori al Mondo e la tradizione di questa terra per i secondi piatti affonda le radici nella storia. Del bue grasso piemontese vogliamo oggi scegliere la guancia e preparare una pietanza che necessita di molto tempo. Se non prendiamo tagli nobili e vogliamo comunque avere la carne tenera l’unica cosa da fare è avere tanto tempo a disposizione.

Cominciamo con il prendere la guancia e metterla in una boule capiente in cui abbiamo già versato i nostri bicchieri di Teroldego insieme alle bacche di ginepro e ai chiodi di garofano. Completiamo il tutto inserendo anche il rosmarino e l’alloro e lasciamo tutto a marinare per una notte intera.

Ecco come rendere la carne così tenera e gustosa grazie a due ingredienti economici

Il giorno dopo prendiamo una padella in cui versiamo abbondante olio di oliva. Lo scaldiamo insaporendolo con l’aglio e il lardo, che pian piano si andrà a sciogliere. Questo, con il vino, è l’ingrediente che renderà la nostra carne molto morbida. Inseriamo ora il nostro pezzo di carne e lo andiamo a rosolare per bene sui lati.

A questo punto andiamo a inserire il vino e lasciamo cuocere il tutto per almeno tre ore a fuoco molto basso. Quando vediamo che il vino si sarà ridotto in una salsa molto densa scoliamo la carne e la tagliamo su un tagliere.

Prima di servirla controlliamo che non siano rimasti pezzi di spezie e versiamo sopra ogni fetta un po’ di sugo.

