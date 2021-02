Avere un giardino nella propria casa è una vera e propria fortuna. Possedere uno spazio verde dove rilassarsi e poter godere del buon tempo è un’occasione che va sfruttata. C’è anche da dire, però, che i giardini di alcuni appartamenti sono difficili da decorare. Che sia per la loro struttura o per la loro grandezza, a volte sembra che il nostro pollice verde non basti. E questo è proprio il motivo per cui vogliamo dare dei consigli oggi su come trasformare la zona di relax nella nostra casa. Perciò, ecco come rendere il nostro giardino un piccolo angolo di paradiso in modo efficace ed economico.

Possiamo realizzare delle lampade per creare un vialetto con delle luci

Se il nostro giardino ha un vialetto di ingresso, potremmo illuminarlo, così che la sera sembrerà di essere immersi in un altro mondo. E non dovremo per forza comprare delle lampade, perché potremo tranquillamente crearle da noi. Prendiamo dei barattoli vuoti e decoriamoli secondo il nostro gusto. Al loro interno, poi, inseriamo una candela. Quando le accenderemo tutte, il percorso si illuminerà rendendo l’atmosfera decisamente magica! Inoltre, possiamo aggiungere dei piccoli ciottoli sul vialetto, così da rendere l’ambiente ancora più elegante e raffinato.

Delle originali sedute per godersi un po’ di meritato relax

Pensiamo a delle sedute originali, cercando comunque di risparmiare. Possiamo ovviamente optare su un’altalena o su un’amaca, più comuni. Ma, se volessimo rendere il nostro giardino davvero speciale senza spendere un soldo, ecco un’idea davvero geniale. Prendiamo dei vecchi pneumatici che non usiamo più e ricopriamoli con una corda naturale. In questo modo diventeranno delle interessantissime sedute che piaceranno sicuramente a tutti! Inoltre, potremmo recuperare dei tronchi piuttosto grandi per aggiungere delle panchine al giardino e dare quel tocco in più di classe.

Rendiamo unica anche la nostra ringhiera

Come ultimo consiglio, vorremmo concentrarci sulla ringhiera del giardino. Non tutti sanno che questa può facilmente essere decorata! Per esempio, potremmo applicarvi sopra delle sfere di vetro colorate con delle lucine al loro interno. L’effetto è assolutamente bellissimo! Inoltre, potremmo appendere anche dei fasci di lavanda, per rendere il tutto ancora più magnifico.

Dunque, ecco come rendere il nostro giardino un piccolo angolo di paradiso in modo efficace ed economico!