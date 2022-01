Amato e odiato, il cavolino di Bruxelles è una verdura invernale che ci permette di variare tra mille ricette in cucina. Dai contorni ai primi piatti, possiamo realizzare portate ricche di gusto e vitamine. Grazie a questa verdura, che la natura ci offre, tra i fornelli possiamo creare piatti eccezionali in grado di sorprendere i nostri ospiti. E perché no, magari potremmo anche riuscire a sbalordire i nostri bambini, rendendo golosa una verdura spesso odiata, con l’aggiunta di pochi e colorati ingredienti.

Colori d’inverno

Dunque, in cucina possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con abbinamenti e mix insoliti per creare fantastiche sfumature di colore. In pochi passi e con poche e veloci preparazioni possiamo davvero lasciare a bocca aperta i nostri invitati. Con le verdure possiamo poi cimentarci nella preparazione di delicate creme e vellutate. Abbiamo visto come preparare questa calda vellutata con un ortaggio invernale ci aiuterebbe a ridurre il colesterolo e fare un carico di potassio, calcio e fosforo. In questa ricetta, invece, andiamo a preparare una delicata crema di cavolini di Bruxelles.

Pertanto, andiamo a vedere gli ingredienti e la ricetta per 4 persone:

500 gr. di cavolini di Bruxelles;

100 gr. di uva (gialla o nera);

80 gr. di gorgonzola;

100 gr. di speck;

100 gr. di pinoli;

un mazzetto di timo e di basilico;

olio extravergine d’oliva, sale, pepe, noce moscata q.b.

Ecco come rendere golosi e colorati i cavolini di Bruxelles per un primo piatto gustosissimo

Iniziamo a pulire i cavolini di Bruxelles, staccando le foglie esterne e quelle che ci sembrano sciupate o macchiate. Eliminiamo la base di ogni cavolino con l’aiuto di un coltello e pratichiamo un’incisione a croce per facilitarne la cottura. Sciacquiamo i cavolini sotto l’acqua corrente, asciughiamoli e trasferiamoli in una casseruola con circa 1,5 litri d’acqua. Portiamoli a bollore, regoliamo di sale e cuociamo i nostri cavolini a fuoco basso per circa 20 minuti, girando di tanto in tanto. Scoliamo i cavolini e poggiamoli in un piatto. Laviamo sotto l’acqua corrente le erbe aromatiche, stacchiamo le foglie di timo e basilico dai rametti e uniamole ai cavolini di Bruxelles. Regoliamo di sale e insaporiamo con del pepe e della noce moscata.

Aggiungiamo colore e gusto

Trasferiamo gli ingredienti in un frullatore e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Su un tagliere, sminuzziamo gli acini di uva a rondelle, riduciamo il gorgonzola e lo speck a dadini. Distribuiamo la crema di cavolini nei piatti da portata. Uniamo i pinoli, il gorgonzola, lo speck a dadini e l’uva ridotta a rondelle. Possiamo dare ulteriore sapore con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva a crudo. Ovviamente, possiamo accompagnare la nostra crema di cavolini di Bruxelles con dei crostini o delle fette di pane tostato. Prima di portare in tavola, cospargiamo la crema con del pepe in polvere.

Ecco come rendere golosi e colorati i cavolini di Bruxelles per un primo piatto gustosissimo, lasciando a bocca aperta i nostri ospiti.

