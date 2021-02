Per avere un gatto felice ed equilibrato ci sono accorgimenti che il padrone deve seguire. I gatti sono animali molto particolari. Seppur addomesticati, hanno mantenuto una parte selvatica e solitaria. Per questo i gatti hanno uno stile di vita diverso dal cane. Un piccolo cambiamento nella loro routine può minare la loro serenità mentale.

Pertanto, ecco come rendere felice il nostro gatto con queste semplici accortezze. Infatti, come si vedrà in seguito, non si tratta di niente di eccezionale. Tuttavia, tali accortezze risultano basilari per la serenità del gatto e ne rispettano la natura.

Un posto dove nascondersi

I gatti sono animali abbastanza schivi. Se non sono stati abituati fin da piccoli al contatto con altre persone, risulteranno spaventati ogni volta che arriva una visita. Il gatto, allora, sente il bisogno di avere un luogo dove ritirarsi e sentirsi al sicuro. Non basterà la presenza del padrone a rassicurarlo.

Ecco che uno dei criteri per avere un gatto felice è creargli un posto appartato e sicuro. Una cuccia, una scatola, un trasportino, sono ideali per nascondersi. Se sono sopraelevati, poi, il gatto si sentirà ancor più al sicuro.

Sempre legato al suo essere selvatico, il gatto ha bisogno di allenare il suo istinto predatorio. Per questo, una casa a prova di gatto deve avere tiragraffi, giochi appositamente pensati per lui, zone dove possa ritirarsi in solitudine. Gli esperti lo chiamano “arricchimento ambientale”.

Il fatto che il gatto sia un predatore, ci ricorda che avere sempre la ciotola piena non gli fa bene. Anche se la grande parte dei mici miagola continuamente per chiedere cibo, è bene anche che se lo procurino con le proprie forze. E se stiamo parlando di un gatto d’appartamento, allora si giocherà al gioco della ricerca del cibo. Basta nasconderlo per la casa e lasciare che il gatto lo scopra. Questo mantiene allenato il suo istinto, insieme a topini di stoffa, palline, stracci e piume da rincorrere.

Un altro aspetto importante è la quotidianità. Il gatto ha bisogno di abitudini tra cui giocare col suo padrone e trascorrere tempo insieme a lui. Rumori forti, urla, troppe attenzioni, stressano il gatto e lo innervosiscono. Non tormentarlo quando dorme è una buona regola. Per ultima cosa, avendo un olfatto molto sensibile, il gatto non ama gli odori forti ma ama i feromoni che egli stesso secerne. Quindi no a detersivi troppo profumati, e non cercare di eliminare il suo odore dai suoi luoghi preferiti.