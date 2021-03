A volte, vorremmo semplicemente buttare i vecchi oggetti di casa. Ci sembra che sia necessario andare in qualche negozio e spendere un sacco di soldi per rinnovare la cucina, il soggiorno, o il bagno. Non pensiamo però che tante delle cose che si trovano in casa possono godere di una seconda vita, basta sapere come fare.

Vedremo oggi come migliorare istantaneamente qualcosa che si trova in tutte le nostre camere da letto, e che è una parte fondamentale del nostro riposo: i cuscini. Ecco come rendere fantastiche le vecchie federe con un semplicissimo metodo.

L’innovativa tecnica

La prima cosa innanzitutto è ovviamente procurarci le nostre federe, possibilmente bianche o di un colore molto tenue. I migliori materiali questa tecnica sono il cotone o la seta, e per un motivo molto preciso. Infatti, sono facili da attorcigliare, è questo è un aspetto fondamentale. Ciò che andremo ad usare infatti è la tecnica del “tie & dye”, che significa sostanzialmente “legare e colorare”. Come farlo? In maniera molto semplice.

Il veloce metodo

Pieghiamo ed attorcigliamo il tessuto della federa, magari con l’aiuto di spago o un elastico. Poi, prepariamo una pentola di acqua calda e mettiamoci dentro del colore da stoffa in bustina, oltre ad un paio di cucchiai di sale. Quando il colore sarà ben sciolto mettiamo dentro la federa in tintura e lasciamola lì per un po’.

Quando vedremo che abbiamo raggiunto la tonalità che vogliamo, togliamo la federa, sciacquiamola un po’ con l’acqua corrente e sciogliamo i vari nodi. Le parti attorcigliate non saranno state colorate, e così le parti che rimarranno bianche daranno origine a dei motivi originali.

Una tecnica che funziona sempre

Ecco come rendere fantastiche le vecchie federe con un semplicissimo metodo. Basta sperimentare con le piegature per ottenere un gran numero diverso di motivi, ed avere cuscini sempre originalissimi. Questo procedimento funziona per i cuscini già vecchiotti, ma come possiamo facilmente intuire migliorerà anche federe nuove. Il limite qui è soltanto dato dalla nostra fantasia, per cui sbizzarriamoci.