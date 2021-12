Quando si parla di feste natalizie, anche l’occhio vuole la sua parte. Tra preparazioni deliziose e sfumature di colori in cucina, dobbiamo preoccuparci anche della protagonista indiscussa dei nostri pranzi e cene: la tavola. Con la casa addobbata a tema, non possiamo certo non apparecchiare con eleganza e semplicità la nostra tavola. E così tra addobbi, centrotavola, segnaposti e stoviglie varie, siamo alla continua ricerca di idee interessanti e innovative, che diano il giusto tocco alla tavola. Spesso, immersi nei preparativi, valutiamo tra diverse soluzioni alla nostra portata. Tra tradizione e innovazione, perché la nostra tavola delle feste deve essere impeccabile e scintillante per i nostri ospiti.

Ecco come rendere elegante e raffinata la tavola delle feste con semplicità, velocità e buon gusto

Manca poco al Natale: i regali sono sotto l’albero, il menù è stato scelto, siamo pronti a vivere al meglio la gioia delle festività. Ovviamente in compagnia dei nostri amici e dei nostri cari. Durante i preparativi ci lasciamo guidare dall’entusiasmo, perché tutto sia perfetto e senza sbavature. Dal menù da servire in tavola alla mise en place. La tavola diventa il nostro palcoscenico, dove possiamo esprimere la nostra personalità, l’eleganza e il buon gusto. Accogliamo i nostri ospiti in un gioco di colori, sfumature, armonia e raffinatezza. Cercando soprattutto di regalare loro l’atmosfera ideale per il prosieguo del pranzo o della cena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Decorare con gusto

Sistemare la tavola è, quindi, uno degli aspetti più creativi delle feste. Dobbiamo scegliere le decorazioni ideali: centrotavola, tovaglia, piatti, posate, bicchieri, ovvero i protagonisti assieme al menù dei nostri pranzi e cene. Il primo passo da compiere è certamente quello di decidere lo stile che vogliamo adottare e che più si addice alla nostra personalità. Pertanto, cominciamo dalla tovaglia. Lo stile in questo caso può essere stravagante, festaiolo, industriale o semplice. Nei primi due casi andremo magari ad optare per una tovaglia che esalti il tema del natale e delle feste. Sfumature rosse con disegni che richiamano il Natale e i suoi elementi tipici: campanelline, Babbo Natale, renne, agrifoglio.

Possiamo poi optare per uno stile industriale, andando a scegliere una tovaglia che abbia dettagli in metallo e colori scuri a tinta unita. O ancora, possiamo scegliere la semplicità. Magari la tradizione, la classica “tovaglia della nonna”, protagonista delle nostre festività in famiglia.

Gioco di colori

Ovviamente, l’importante è decorare in base ai nostri gusti e stili. Una volta scelta la tovaglia, possiamo giocare con i colori e le sfumature delle nostre stoviglie. Magari ad una tovaglia che richiama il colore del Natale (rosso) andremo ad accostare stoviglie bianche con decorazioni natalizie. O forse preferiamo uno stile classico e formale, con una tovaglia in raso bianca accompagnata da posate con il manico lavorato e piatti in ceramica. Ovviamente con un occhio attento anche ai materiali da scegliere. Quindi non solo atmosfera, ma anche e soprattutto praticità e comodità. Ecco perché in queste occasioni sono i dettagli a fare la differenza. Pertanto, ecco come rendere elegante e raffinata la tavola delle feste con semplicità, velocità e buon gusto.

Approfondimento

Quasi nessuno conosce questo straordinario rimedio della nonna per togliere la puzza di pesce e uova dalle posate