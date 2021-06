Capita anche alle cuoche più esperte di commettere qualche errore in cucina. Basta una piccola distrazione ed ecco che si possono combinare dei veri e propri disastri.

Queste disattenzioni possono capitare di frequente, soprattutto con la cottura dei dolci in forno. Una ricetta seguita male, gli ingredienti non bilanciati bene, il tempo di cottura sbagliato. Sviste che porteranno ad avere torte bruciate, o troppo crude, o non lievitate bene.

Purtroppo è il caso di dire che non tutte le ciambelle escono col buco.

Ma se sfornando la nostra torta, ci accorgiamo che qualcosa non è andato per il verso giusto, non disperiamo. E soprattutto non buttiamo via il nostro dolce. Perché ecco come recuperare una torta troppo cruda o troppo bruciata utilizzando questi metodi geniali che salveranno il momento del dessert.

Come recuperare una torta bruciata

Una torta bruciata sembra impossibile da recuperare ed invece possiamo creare un dolce buonissimo.

Ma come? Iniziamo eliminando con un coltello le parti bruciate. La parte superiore, i bordi e la parte sottostante che probabilmente si sarà attaccata alla teglia.

Se siamo riusciti ad ottenere una forma tonda o rettangolare, possiamo ricoprire la torta con della crema, della glassa o della pasta di zucchero. Per renderla meno secca, possiamo praticare dei piccoli fori sulla sua superficie e bagnarla con una soluzione di acqua e zucchero, aggiungendo, se si gradisce dell’alcool.

Se invece la forma della nostra torta non è più ben delineata, possiamo creare dei piccoli dischi con l’aiuto del coppapasta o di un bicchiere. Bagniamo la mini cake con della bagna tradizionale o alcolica, e ricopriamo di panna o ganache al cioccolato. Se la torta è poco recuperabile, possiamo sbriciolare la parte salvata per creare un crumble.

Come recuperare una torta cruda

Capita che guardando la nostra torta in forno, abbia un colore perfetto. Ma una volta sfornata, tagliandola ci accorgiamo che l’interno è ancora crudo. Anche in questo caso, non buttiamo via nulla.

Recuperiamo la parte più cotta della torta e tagliamola a dadini che ricopriremo di ganache al cioccolato.

Ora abbelliamo e rendiamo più golosi i nostri dolcetti con del cocco in scaglie e della panna montata.

Un’alternativa è quella di inserire i pezzi di torta recuperata in un bicchiere al posto dei classici savoiardi per creare delle mini porzioni di tiramisù.

Ecco come recuperare una torta troppo cruda o troppo bruciata utilizzando questi metodi geniali che salveranno il momento del dessert.