Una deliziosa crostata alla frutta è sempre un’ottima idea per una merenda golosa. Ma spesso è un dolce che tendiamo a comprare soprattutto in pasticceria. Questo perché, anche se apparentemente semplice, rifare la ricetta in casa dà sempre qualche problema. Quello più comune è che la frolla si sgretoli. Nel gergo dei pasticceri “impazzisce”. Esatto, proprio come la maionese. Ma in pratica significa quando si fanno alcuni errori la pasta frolla diventa inutilizzabile, e si deve ricominciare da capo. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un piccolo trucco per recuperare la pasta frolla impazzita.

Ecco come recuperare la pasta frolla impazzita che si sgretola

Abbiamo già parlato in precedenza dei 5 errori da non fare per avere una pasta frolla perfetta. Ma nonostante si siano rispettati tutti i passaggi, a volte può capitare comunque di sbagliarla. Ma non c’è da disperare. Esiste un modo per recuperarla. Ovviamente il risultato finale non sarà perfetto e la pasta frolla non sarà super friabile. Ma il gusto sarà altrettanto buono e potrà essere utilizzata per le nostre crostate.

Quando ci troviamo davanti ad una pasta frolla che si sgretola, il primo istinto è quello di aggiungere la farina, oppure dell’amido, per poterla ricompattare. Invece bisogna assolutamente evitarlo. Perché in questo modo la pasta frolla diventerà dura e sarà impossibile stenderla. Quindi, se dopo averla preparata si nota che l’impasto si sgretola o non è omogeneo, ecco cosa fare.

La soluzione sta nell’aggiunta di liquidi

Basterà aggiungere dell’acqua molto fredda, incorporandola in modo graduale all’impasto. Si comincia con un cucchiaio, e man mano se ne aggiunge di più. L’impasto deve avere sempre una consistenza morbida, ma il panetto deve risultare compatto. Questo perché il freddo dell’acqua andrà ad amalgamare meglio il burro nell’impasto. Dopodiché questo va riavvolto nella pellicola e messo in frigo a riposare per 30 minuti.

Ed ecco come recuperare la pasta frolla impazzita che si sgretola. In questo modo si potrà riutilizzare il panetto che credevamo ormai irrecuperabile. Mi raccomando però, bisogna lavorare la frolla molto velocemente, per evitare che l’impasto si scaldi. E inoltre, se vogliamo possiamo usare la stessa tecnica, ma utilizzando dell’albume, sempre freddissimo. Dipende dai gusti.