Ecco come recuperare in modo facilissimo le foto scomparse dalle chat di WhatsApp

A tutti prima o poi capita di cancellare per sbaglio una foto da WhatsApp senza sapere poi come recuperarla. Non conta se si tratta di una bella immagine inviata da un amico, o di uno scatto rubato al volo, o di un appunto della lista della spesa.

Una volta cancellata, la disperazione: come recuperare la foto perduta? WhatsApp, purtroppo, non dispone di una funzione dedicata appositamente a questo. Non c’è un tasto “magico” che permetta di ripristinare un messaggio cancellato. E, se questo conteneva una foto, essa sarà persa per sempre. O forse no?

La verità, infatti, è diversa dalla presunta catastrofe. In realtà ci sono diverse procedure di sicurezza che l’app di messaggistica verde mette a disposizione dei suoi utenti per proteggere i contenuti delle chat.

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa le hanno raccolte per i Lettori. Ecco, allora, come recuperare in modo facilissimo le foto scomparse dalle chat di WhatsApp.

Diversi metodi

Innanzitutto, una semplice verifica da fare subito: chiedere all’altra persona nella chat di recuperare la foto. Il motivo è presto detto: è possibile che lui o lei non l’abbia cancellata. In questo modo il problema sarà risolto. Ovviamente, questa è solo una verifica. Ed è probabile che non basti. Ecco, quindi, in quali altri modi si può procedere.

A differenza di iOS, su Android le foto vengono salvate in automatico nella cartella “Multimedia” del telefono. Anche dopo averla cancellata in chat, è molto facile che questa sia rimasta scaricata lì. Meglio verificare, prima di compiere ulteriori passi.

Controllare nella memoria del telefono

La cosa migliore da fare è controllare il backup delle chat. WhatsApp mette a disposizione la possibilità di mantenere tutto lo storico su Google Drive, su iCloud o in locale. Bisogna solo andare a cercare il tutto.

Da impostazioni, basta cliccare su “Chat’”, e poi su “Backup”. Se l’ultimo backup salvato è precedente alla cancellazione della foto, basta disinstallare l’applicazione e reinstallarla per ripristinare tutto.

Infine, un metodo ulteriore è quello di cercare sul Play Store una tra le tante applicazioni per il ripristino. Il risultato non è garantito, ma di certo si può fare un tentativo.

Ecco, dunque, come recuperare in modo facilissimo le foto scomparse dalle chat di WhatsApp.