Ecco come recuperare gli scarti di questo buonissimo ortaggio e renderli incredibilmente gustosi con questa ricetta antispreco da fare in pochi minuti

Quando cuciniamo i broccoli verdi oppure il cavolfiore bianco, al momento di mondarlo, ci capita sempre di tagliare i gambi e gettarli nell’umido. È un’azione automatica perché i gambi sono da sempre considerati degli scarti, che non sono buoni e non servono a nulla. Più duri e meno saporiti della cima del broccolo, questa parte finale non viene mai consumata. In realtà, è commestibile e con dei semplici accorgimenti si può evitare di gettare nella spazzatura questa montagna di gambi verdi. E magari avere un pasto in più.

Ecco quindi come recuperare gli scarti di questo buonissimo ortaggio e renderli incredibilmente gustosi con questa ricetta antispreco da fare in pochi minuti.

Con questo alimento sanissimo facciamo il pieno di vitamine e sali minerali

Il broccolo verde è un ortaggio buono e soprattutto sano. Con l’alto quantitativo di acqua che contiene e di fibra, è depurativo e drenante. Inoltre è un vero e proprio scrigno di minerali e vitamine. Contiene molta vitamina A (50 mg ogni 100 gr) e vitamina C. Per non parlare del potassio, che raggiunge i 185 mg ogni 100 gr, calcio e magnesio.

Insomma qualche ramo di broccolo verde ci dà l’energia giusta ed è tra quei cibi verdi che risultano ricchi di antiossidanti. Scudi incredibili per la protezione del nostro organismo.

Solitamente il broccolo verde viene cucinato al forno con pangrattato e mozzarella. Oppure bollito è il contorno perfetto per carne e pesce. Prima di intervenire bisogna, però, pulirlo e mondarlo. Si eliminano le parti ingiallite e si taglia il gambo. In questo caso, invece, li useremo per la nostra sfiziosità. Ecco come preparare le chips di gambi di broccolo. Ingredienti:

1 gambo di broccolo;

30 gr di farina di riso;

olio evo q.b;

1 cucchiaino di curry;

1 cucchiaino di origano.

Rimuovere il gambo con un coltello, e poi con l’aiuto di un utensile apposito tagliarlo a rondelle sottilissime. Versare l’olio in una ciotola. Passare le rondelle prima nell’olio, poi in un mix di origano e curry. A seguito, passarle anche sulla farina. A questo punto posiamole su una teglia con della carta da forno e cuociamo a 200° per 15/20 minuti. Se invece preferiamo friggere, prepariamo una padella con dell’olio di semi. Quando l’olio è caldo, friggiamo finché non diventano dorate.

Gustiamole calde e croccanti assieme ad una maionese rosa alla barbabietola. Sono perfette anche come aperitivo o come antipasto.