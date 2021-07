Moltissime persone che hanno contratto il virus Covid 19 hanno perso la capacità di avvertire odori. Per una persona su cinque, inoltre, l’anosmia (l’assenza o diminuzione del senso dell’olfatto) si è protratta anche dopo la guarigione. Spesso si interviene con trattamenti e cure a base di farmaci cortisonici. Fortunatamente è anche possibile, grazie a uno studio universitario, una riabilitazione che non prevede una cura farmacologica Ecco quindi come recuperare definitivamente l’olfatto per chi l’ha perso con il Covid senza assumere farmaci.

Perché col coronavirus perdiamo il senso dell’olfatto

La perdita dell’olfatto è una caratteristica ben distinta del Covid. Infatti è considerata un migliore indicatore di un possibile contagio rispetto ad altri sintomi come febbre o tosse. Circa la metà delle persone infette perde temporaneamente la capacità di percepire gli odori. Noi percepiamo gli odori grazie a un gruppo di cellule nervose chiamate “neuroni sensoriali olfattivi” che si trovano nella parte posteriore del naso. Questi neuroni hanno minuscole proiezioni simili a peli che si estendono nel rivestimento nasale ricoperto di muco. Questi peli reagiscono alle molecole di odore che respiriamo attraverso il naso. Il virus Covid-19 intacca le cellule di supporto nel rivestimento nasale che interagiscono con i neuroni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Solitamente l’olfatto torna dopo 14 giorni, ma non sempre è così.

Ecco come recuperare definitivamente l’olfatto per chi l’ha perso con il Covid senza assumere farmaci

Le persone la cui percezione olfattiva è stata danneggiata dopo l’infezione virale, possono recuperarla. Uno studio della University of East Anglia a Norwich, in Inghilterra, suggerisce un metodo per un totale recupero dell’olfatto. Questo avviene grazie a una riabilitazione basata sull’esposizione ripetuta a breve termine agli odori. Il processo prevede di annusare almeno 4 diversi odori per 2 volte al giorno, ogni giorno per diversi mesi. Il trattamento ha lo scopo di aiutare il recupero basato sulla capacità’ del cervello di riorganizzarsi per compensare un cambiamento o una lesione.

Si consiglia di scegliere quattro profumi particolarmente graditi e annusarli attivamente due volte al giorno, spendendo circa 20 secondi su ogni profumo. Idealmente, si dovrebbero scegliere i profumi che rappresentano le quattro categorie di fiorito, fruttato, speziato e resinoso. Facciamo un esempio. Se abbiamo scelto il limone come uno dei profumi preferiti, potremmo utilizzare della buccia di limone grattugiata. Mentre annusiamo la sostanza, concentriamo i nostri pensieri sul limone e cerchiamo di ricordare qual è stata la nostra esperienza con il limone.

Non è una soluzione immediata, ma nel tempo si dovrebbe recuperare il senso dell’olfatto perso.