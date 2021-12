Dicembre è appena iniziato ed è già tempo di Natale. Le strade si riempiono di luci colorate e bellissime e le vetrine dei negozi si vestono di rosso.

Tuttavia, possiamo provare a ricreare anche nella nostra casa la magica atmosfera che respiriamo in città. In realtà, oltre al presepe e all’albero di Natale, ci sono moltissime altre cose che possiamo fare per rendere più natalizia la nostra casa. Ad esempio, possiamo preparare dei bellissimi centrotavola per decorare la tavola in attesa delle feste.

Quindi, ecco come realizzare velocemente 3 incantevoli centrotavola natalizi con pochissimi oggetti che tutti abbiamo già in casa.

Il vantaggio è che non dovremo spendere nemmeno un euro per prepararli, o, comunque, il costo per i materiali che potremmo non avere già in casa può essere davvero basso. In questo modo, riusciremo a fare un figurone durante le feste senza fatica.

Spesso basta soltanto una buona idea per creare qualcosa di magnifico. Nelle nostre case si nascondono oggetti che non utilizziamo più e che anziché buttare possiamo riciclare in modo creativo.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Ecco come realizzare velocemente 3 incantevoli centrotavola natalizi con pochissimi oggetti che tutti abbiamo già in casa

Molti di noi usano la cannella per preparare deliziose ricette e per profumare gli ambienti. Solitamente non ci pensiamo, ma la cannella può diventare la base per uno stupendo centrotavola.

Dobbiamo soltanto unire delle stecche usando della colla trasparente o dello spago, creando una base di forma rettangolare.

Su questa base poggiamo delle candele, meglio se bianche e rosse per dare quel tocco natalizio al centrotavola. Decoriamolo con bacche rosse e nastrini per rendere questo oggetto un vero capolavoro.

Vasi, bicchieri o brocche vecchie

Basterà riciclare delle vecchie brocche o dei vasi che non utilizziamo più per creare degli splendidi portacandele da inserire in un centrotavola.

Possiamo utilizzare anche dei bicchieri in vetro per ottenere lo stesso risultato. Facciamo colare qualche goccia di cera sulla base del bicchiere.

Fissiamo alla base delle candele rosse di media lunghezza e riempiamo per metà i bicchieri con del sale fino per ricreare la neve. E infine, completiamo il tutto con qualche bacca di agrifoglio.

Mettiamo questi portacandele dentro una scatola di legno da riciclare e riempiamo gli spazi tra un portacandele e un altro con pigne e nastrini rossi.

Piatti e candele

Se abbiamo dei piatti in ceramica o in vetro di un servizio inutilizzato, non buttiamoli via. Questi saranno la base di un bellissimo centrotavola.

Se il piatto è in ceramica bianca, disponiamo sulla base delle candele rosse o bianche e delle pigne. Se abbiamo una bomboletta spray a disposizione possiamo dare sulle pigne una spruzzata di bianco che simuli la neve. Completiamo il tutto con qualche nastrino e bacca di agrifoglio.

Consiglio

Diamo spazio alla fantasia per creare i centrotavola con gli oggetti che abbiamo in casa. Farlo è possibile ed oggi abbiamo dato qualche spunto.

Non scoraggiamoci se ci manca qualche oggetto, ma impariamo a trovare soluzioni alternative. Ad esempio, al posto di bicchieri, brocche o vasi d’avanzo utilizziamo dei barattoli di vetro per le conserve. A questo proposito, abbiamo spiegato che non butteremo più i barattoli di vetro dopo avere scoperto 6 incredibili modi per riutilizzarli.