Molto spesso può capitare di dover preparare da mangiare anche a persone che hanno gusti diversi dai nostri. Quando cuciniamo per la famiglia o per la solita cerchia ristretta di persone, tutto infatti è abbastanza semplice. Il vero problema nasce quando, davanti a noi, si presentano persone con intolleranze, allergie e con gusti molto particolari. Oppure quando, tra gli ospiti, abbiamo persone che per libera scelta non mangiano carne o derivati, o che seguono una dieta vegana o vegetariana. In queste situazioni, possiamo ricreare una pasta davvero eccezionale, che si ispira a un grande classico della cucina italiana: la Carbonara. Per realizzare la nostra Carbonara vegana, per 4 persone avremo bisogno di:

320 g di pasta;

150 ml di panna di soia;

50 g di tofu affumicato;

50 g di scalogno;

curcuma in polvere;

olio EVO, sale e pepe.

Ecco come realizzare una gustosissima Carbonara light, senza uova e senza guanciale, per accontentare anche gli ospiti più esigenti

Innanzitutto, versiamo l’acqua in una pentola e portiamola al bollore, ricordandoci di aggiungere la giusta quantità di sale, senza esagerare. Una volta raggiunto il bollore, versiamo la nostra pasta e lasciamola cuocere per il tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo, possiamo preparare il condimento. Per prima cosa puliamo lo scalogno e tagliamolo finemente a cubetti, con l’aiuto di un tritatutto o di un coltello ben affilato. Versiamo un paio di cucchiai di olio EVO in padella e aggiungiamo lo scalogno per farlo rosolare per qualche minuto.

Trascorso il tempo necessario, versiamo la panna di soia e un cucchiaino di curcuma. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio in legno, mantenendo la fiamma moderata per non far bruciare gli ingredienti. A questo punto, tagliamo il tofu affumicato a cubetti e incorporiamolo all’interno del nostro sughetto affinché prenda sapore.

Quando la pasta sarà ben al dente, scoliamola all’interno della padella, senza buttare l’acqua di cottura che potrebbe servirci nella mantecatura. Ora, non dobbiamo fare altro che amalgamare per bene il tutto, cercando di mantenere un certo grado di cremosità. Quindi, ecco come realizzare una gustosissima Carbonara light, ideale per i vegani o per chi ama sperimentare gusti sempre nuovi.

