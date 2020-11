Non si ha voglia di spendere soldi per la cuccia del cane? Be’ con il riciclo creativoè posibile fare una cuccia direttamente a casa con con dei vecchi oggetti. In questo modo aiuterai l’ambiente e gli sprechi saranno zero. Ecco come realizzare una cuccia per il cane con il riciclo creativo.

L’amico a quattro zampe deve avere una sua cuccia. Un posto dove stare comodo, dove potersi risposare e sentirsi al sicuro. Ovviamente è necessario costruire la cuccia in base al proprio animale. Certo è che se in casa si ha un cane piccolo, la cuccia sarà piccola. Se invece si ha un alano, le cose cambiano.

Ecco come realizzare una cuccia per il cane con il riciclo creativo

Allora tutto quello che serve è una vecchia ruota, della vernice, una targhetta e un cuscino. Per la cuccia del cane in giardino serve una ruota di una macchina o di un trattore. La ruota della macchina è perfetta per i cani di piccole dimensioni.

Ora prendere la vernice, del colore che più aggrada, e cominciare a dipingere la ruota. È necessario dare una prima mano di vernice, poi aspettare l’asciugatura e dare una seconda mano. Ovviamente prima di verniciare la ruota è necessario pulirla per bene. Una volta che la vernice è asciutta sia fuori sia dentro, prendere un pezzo di legno e incidere il nome del proprio animale.

Una volta che è stata creata la targhetta per la cuccia, prendere della colla e attaccarla alla gomma. È preferibile non usare i chiodi perché l’animale potrebbe ferirsi. Ora che gomma e targhetta sono pronte, mette un bel cuscino al suo interno e la cuccia per il cane con il riciclo creativo è pronta. Il vostro cane la adorerà poiché è avvolgente e calda.

