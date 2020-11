Si avvicinano le feste natalizie. E per prepararsi al meglio, è importante pensare già al menù dei pranzi tipici del Natale. Uno dei dessert più tradizionali è sicuramente il panettone. E se si vogliono stupire gli ospiti e la famiglia, farne uno con le proprie mani è l’idea migliore. Perciò, ecco come realizzare un panettone fatto in casa in poche e semplici mosse.

Gli ingredienti necessari

Gli ingredienti necessari per il primo impasto sono i seguenti:

– 60 g di lievito madre;

– 70 g di burro morbido;

– 240 g di farina manitoba;

– 65 g di zucchero;

– 2 g di malto;

– 50 g di uova (tuorlo);

– acqua;

– canditi.

Ecco come realizzare l’impasto

Si inizierà dal primo impasto. Bisognerà versare in una ciotola il malto, lo zucchero e 120 ml di acqua. Dopo aver mescolato con una frusta, fino a che lo zucchero non si sarà sciolto, bisognerà versare lo sciroppo in una planetaria con una frusta a foglia. In quest’ultima, bisognerà versare i 250 g di farina manitoba e iniziare a impastare il tutto. Quando il composto sarà uniforme, bisognerà aggiungere il lievito madre e continuare a impastare.

Da un’altra parte, si dovrà iniziare a preparare il miscuglio di burro (70 g) e tuorli in una ciotola, mescolando fino a che l’impasto non sarà asciutto e liscio. Poi sarà sufficiente unire il tutto, aggiungere i canditi, dargli una forma sferica e lasciarlo lievitare in una pellicola per 12 ore a una temperatura di 25 gradi circa. Basterà poi metterlo in forno a 35 gradi, coperto da una cupola di vetro, per 6 ore. Poi, bisognerà realizzare una croce al centro del panettone e rimetterlo in forno a 175 gradi per 50 minuti. Ed ecco come realizzare un panettone fatto in casa in poche e semplici mosse.

