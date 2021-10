Ecco come realizzare dei muffin deliziosi e leggeri grazie ad un ingrediente insolito dal gusto straordinario

Con l’arrivo dell’autunno è inevitabile aver voglia di castagne, frutto simbolo di questa stagione. Si adattano perfettamente a numerose ricette e possono diventare protagoniste di primi piatti, contorni sfiziosi e ottimi dessert. Tra le preparazioni dolci ci sono dei tortini facilissimi da preparare che faranno impazzire grandi e piccini.

Per una colazione ricca di gusto ed energizzante, potranno essere consumati con una bella tazza di latte e caffè, ma sono anche perfetti per una merenda sana e genuina accompagnata da una tazza di tè o da un succo di frutta fatto in casa. Ecco, quindi, come realizzare dei muffin deliziosi e leggeri grazie ad un ingrediente insolito dal gusto straordinario: la farina di castagne. Questi frutti sono una fonte energetica eccezionale: ricchi di sali minerali, vitamine e soprattutto carboidrati, ma sono poveri di glutine, quindi possono essere consumate anche dai celiaci.

Ingredienti insoliti dal gusto straordinario

Quando la dispensa è vuota i muffin con farina di castagna e gocce di cioccolato sono un dolce goloso e facile da fare.

Ingredienti:

150 gr di farina di castagne;

130 gr di zucchero;

100 gr di acqua;

2 cucchiai di gocce di cioccolato (circa 20 gr);

2 uova;

40 gr di olio di semi di mais;

2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

8 gr di lievito in polvere per dolci.

Procedimento

Setacciare in una ciotola la farina di castagne, il lievito e il cacao amaro. Questo passaggio è importante perché la farina di castagne tende a formare più grumi rispetto a quella tradizionale. Unire poi lo zucchero e mescolare velocemente con un mestolo di legno.

A parte montare le uova con le fruste elettriche, fino a che risulteranno chiare e spumose. Unire quindi a filo l’olio e l’acqua.

Aggiungere le polveri alla componente liquida, mescolando con una spatola da cucina dal basso verso l’alto, per evitare che l’impasto si smonti. In ultimo aggiungere le gocce di cioccolato.

Versare il contenuto nell’apposito stampo per muffin rivestito da pirottini. Vanno riempiti per 2/3, altrimenti l’impasto fuoriesce.

Cuocere a 170° per 25 minuti, facendo la prova stecchino prima di sfornare. Se non dovessero essere ancora asciutti, continuare la cottura per altri 2 minuti e ripetere la verifica.

Lasciarli raffreddare completamente prima di servire, spolverati con dello zucchero a velo e una castagna cotta e sbucciata o, per una versione più golosa, con della panna montata.

Varianti e consigli

È possibile utilizzare le gocce di cioccolato al latte al posto di quelle fondenti per un sapore più dolce.

Si può sostituire l’acqua con del latte o con una bevanda vegetale, ottima quella di mandorle.

Per dei dolcetti più sfiziosi si possono unire all’impasto dei marron glacé.

Non usare l’olio d’oliva: potrebbe cambiare totalmente il gusto dei muffin conferendo un gusto troppo forte.

Questi deliziosi tortini di castagne si conservano per 3-4 giorni sotto una campana per dolci, come appena fatti.

Approfondimento

