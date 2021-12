Siamo ufficialmente a Natale ed è arrivato uno dei momenti più attesi da grandi e piccini: lo scambio dei regali. Nei giorni scorsi abbiamo parlato più volte di idee regalo. Oggi cambieremo prospettiva e ci metteremo nei panni di chi riceve i doni. E spesso può capitare che ciò che riceviamo non sia di nostro gradimento. Una situazione che potrebbe creare qualche incomprensione. Niente paura. Ecco come reagire se riceviamo un regalo che non ci piace ed evitare imbarazzo e brutte figure. Sono comportamenti e accorgimenti semplicissimi da mettere in pratica, che ci permetteranno di passare un Natale tranquillo. È il momento di tirare fuori la faccia migliore.

Ecco come reagire se riceviamo un regalo che non ci piace ed evitare imbarazzo e brutte figure

Abbiamo appena ricevuto l’ennesimo portafogli? Oppure il solito pigiama degli ultimi 3 anni? La prima cosa da fare è ringraziare comunque. Facciamo appello alla nostra faccia tosta e cerchiamo di reagire positivamente. Ringraziamo, facciamo domande, proviamo a dire come lo utilizzeremo. Dimostriamo che abbiamo apprezzato almeno il gesto e salveremo il rapporto.

Attenzione anche al linguaggio del corpo. Spesso le nostre reazioni “fisiche” non concordano con le parole. Scartiamo subito il pacchetto, manteniamo il contatto visivo con chi ha fatto il regalo e proviamo a sorridere. In questo caso una piccola bugia a fin di bene potrebbe fare al caso nostro.

Un altro enorme errore che potremmo fare è quello di non dare attenzione al regalo. Scartiamolo subito e dedichiamogli del tempo. Aiutiamoci anche con qualche frase di circostanza. Esistono poche cose fastidiose per chi fa un dono come quella di vederlo messo immediatamente in un angolo.

Cosa fare con i regali che non ci piacciono

Abbiamo appena superato l’imbarazzo e ci siamo comportati seguendo il galateo del regalo. Ma il dono indesiderato non potrà sparire per magia. Qui abbiamo due strade da percorrere. La prima è quella di donare il regalo in beneficienza. Una strategia da utilizzare soprattutto per abbigliamento e oggetti per la casa. La seconda è quella di riciclare l’oggetto che non ci piace e regalarlo a nostra volta. In questo caso dobbiamo fare attenzione. Evitiamo di far arrivare il regalo all’interno del gruppo di amici. Rischiamo di rovinare per sempre i rapporti.

Il secondo accorgimento è quello di riciclare il regalo in modo intelligente. Doniamo quello che non ci piace soltanto a chi pensiamo che lo gradirà. Altrimenti cadremo nello stesso errore che hanno fatto con noi.

Prevenire è meglio che curare

La strategia migliore per non trovarsi di fronte a un regalo sbagliato è quella di comunicare. Tutti usiamo le chat e le app di messaggistica. Proviamo a usarle per parlare di regali graditi o meno oppure per stabilire in gruppo il tipo di doni da scambiarsi in ogni occasione. La comunicazione ci aiuterà a prevenire eventuali situazioni imbarazzanti e magari riusciremo anche a risparmiare qualcosa.