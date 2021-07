Non esiste l’elisir dell’eterna giovinezza, nessun miracolo, il tempo scorre e i segni sul fisico prima o poi arrivano. Invecchiare vuol dire anche aumentare la possibilità di ammalarsi, se abbiamo condotto uno stile di vita sregolato. Mantenere il fisico e la mente più sani più a lungo, però non è impossibile. Praticare sport e fare determinati esercizi, sicuramente può aiutare a rallentare i segni dell’età. Un altro fattore importante è il tipo di alimentazione che seguiamo. Mangiare e bere nella maniera corretta, possono influire sul processo di invecchiamento. Per il benessere dell’organismo è consigliabile scegliere cibi con alto contenuto di antiossidanti, antinfiammatori, vitamine, sali minerali, nutrimenti e Omega 3 e 6, eliminando quelli lavorati e grassi.

Ecco come rallentare l’invecchiamento e rimanere giovani e in salute con questi cibi, contenuti in alcuni alimenti gustosi.

Cereali integrali

Scegliere i cereali integrali e non raffinati, perché ricchi di fibre, sali minerali e vitamine. Sono indicati segale, farro, pane nero, anche tutte le varietà di legumi, proteggono il cervello, cuore e intestino. Questi alimenti donano energia a tutto l’organismo, mantenendo la mente reattiva.

Pesce

Per 2 o 3 volte alla settimana, consumare il pesce azzurro, ricco di Omega 3, minerali e proteine, che migliorano la circolazione. Poi, per fare una scelta intelligente, meglio acquistare il pesce locale, e preferire il salmone, merluzzo, sarda, sgombro. Per condire i piatti, utilizzare a crudo l’olio extravergine d’oliva, che aiuta a contrastare i radicali libero e il colesterolo cattivo, grazie ai polifenoli.

Frutta

Per fare uno spuntino salutare, mangiare un po’ di frutta secca, come le noci, in quantità precise, perché contiene antiossidanti ed elimina il senso di fame. Anche la frutta fresca contiene antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi, come i frutti di bosco o rossi. Abbassano la pressione arteriosa, sono naturali antinfiammatori, alleati della salute e della bellezza. Per avere una pelle elastica e con poche rughe, dobbiamo fare il pieno di vitamina C, presente ad esempio in dosi elevate nel kiwi.

Ecco come rallentare l’invecchiamento e rimanere giovani e in salute con questi cibi, che fanno bene al nostro organismo.