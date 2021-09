Ecco come raccogliere la cacca dei cani senza puzza e disgusto con questi nuovi metodi

A molti di noi piace avere animali domestici per compagnia, cani e gatti in particolare. In diverse occasioni ci siamo occupati degli uni e degli altri e di cosa fare per proteggerli e accudirli. Per esempio abbiamo visto che alcune razze di cani sono più soggette a problemi cardiaci, altre a malattie genetiche. Questo si traduce in una maggiore cura e attenzione verso il loro stato di salute e sulla prevenzione veterinaria. Oppure ci siamo occupati di cosa possano o non possano mangiare i cani per evitare problemi di salute.

La cura dell’animale passa anche attraverso la cura e il rispetto verso gli altri. Per esempio, pulendo le deiezioni dei cani su marciapiedi, vialetti, giardini pubblici e arredo urbano. È un problema noto e molti proprietari di cani vanno in giro con delle buste per raccogliere e buttare le feci dell’animale. Nonostante sia una nostra scelta avere o non avere un animale, non si può dire che questa sia un’attività piacevole. Ecco però come raccogliere la cacca dei cani senza puzza e disgusto con questi nuovi metodi.

La cacca e il campo magnetico terrestre

In un articolo del 2013 (Hart V et al, 2013), i ricercatori hanno fatto una scoperta sorprendente legata alla cacca dei cani. Diverse specie di mammiferi allineano spontaneamente il loro asse corporeo rispetto alle linee del campo magnetico terrestre (MF). Gli uccelli utilizzano il campo magnetico terrestre per orientarsi nelle migrazioni di migliaia di chilometri che compiono due volte all’anno, verso i luoghi con temperature più calde. Si parla in questi casi di magnetoricezione.

In questo studio i ricercatori hanno scoperto che i cani hanno una sensibilità magnetica come altri mammiferi. Hanno anche rivelato che, poiché le linee del campo magnetico non sono immobili ma possono variare nel tempo, queste fluttuazioni influenzino il comportamento del cane e le sue preferenze nell’orientamento spaziale. Infine è stato scoperto che i cani tendono a orientare il loro corpo in direzione dell’asse magnetico (nord-sud) quando devono defecare.

Ecco come raccogliere la cacca dei cani senza puzza e disgusto con questi nuovi metodi

Ci sono diverse soluzioni che possono essere adottate per raccogliere la cacca dei cani. Il più semplice ovviamente è l’utilizzo di una busta di plastica che viene infilata al contrario sulla mano e permette di prendere la cacca del cane senza toccarla direttamente.

Allo stesso tempo però molto dipende dalla consistenza e fluidità degli escrementi. Un’altra alternativa fatta in casa è di utilizzare le aste raccogli-carte che permettono di raccogliere piccoli oggetti da terra senza doversi piegare. In questo caso, la parte terminale dell’asta (il gancio) dovrebbe essere costituita da tre porzioni anziché solo da due. Anche in questo caso bisognerà utilizzare una busta da inserire alla base dell’asta, prima di raccogliere la cacca del cane.

Un’altra soluzione proposta dalla rivista Focus (10/2011) prende il nome di AshPoopie e incenerisce gli escrementi. Recentemente, la rivista Wired (Alessio Caprodossi, 24/09/2021) ha proposto Pupsule, una versione migliore e più funzionale del bastone raccogli-carte di cui abbiamo parlato in precedenza. Perché la cura del nostro cane, passa anche dalla cura degli altri.