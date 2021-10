Più volte ci siamo soffermati su quanto sia importante per le donne cercare outfit che, oltre ad essere alla moda, rispecchino in modo perfetto quella che è la nostra personalità. Meglio ancora se poi si riesce anche a nascondere qualche difettuccio e magari ad esaltare la nostra bellezza.

Abbiamo parlato dell’accessorio che dobbiamo assolutamente avere nell’armadio, così come ci siamo soffermati sull’importanza del make-up ed in particolare dei colori di smalto che ci renderanno perfette in ogni occasione in questa stagione invernale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oggi invece ci soffermeremo su un accessorio che non tutte usano. Eppure, oltre a renderci chic, ci permette di nascondere difetti e mostrare meno anni di quelli che realmente abbiamo.

Ecco come questo accessorio senza tempo ci aiuterà a sentirci sempre giovani e belle

Stiamo parlando degli occhiali. Che siano da vista o da sole, questo accessorio senza tempo può esserci di grande aiuto per sentirci sempre giovani e belle

Indipendentemente dalla tipologia di lenti utilizzate, è la montatura a svolgere un ruolo fondamentale. Gli occhiali da vista e da sole hanno il potere di completare e arricchire un outfit. Motivo per cui, spesso diventa difficile accontentarsi di un solo paio.

Ancora di più se gli occhiali si indossano tutti i giorni con lenti graduate. Oppure se si usano le lenti a contatto e dunque si ha poi la necessità di indossare gli occhiali da sole. Andiamo a vedere allora come scegliere la montatura per nascondere i difetti.

Quando si è giovani si è più liberi di optare per qualsiasi modello.

Ad una certa età poi, sorge l’esigenza di nascondere qualche difetto, come le rughe che inevitabilmente vanno a segnare il contorno occhi o le macchie cutanee.

Ma indossando gli occhiali, verranno abilmente nascosti.

Gli occhiali, infatti, non hanno solo il potere di correggere i difetti della vista e proteggere gli occhi dai raggi solari.La montatura può essere sfruttata per ringiovanire il viso, poiché cela agli sguardi altrui alcuni segni del tempo particolarmente evidenti.

Senza dimenticare poi che utilizzando gli occhiali da sole, abbiamo la possibilità di uscire anche senza trucco ed apparire sempre al top.

Quale montatura scegliere?

L’ideale sarebbe optare per le montature abbastanza spesse. In tal modo, infatti, l’attenzione ricadrà sugli occhiali e non sulle imperfezioni. Parte delle quali, saranno letteralmente nascoste dalla montatura stessa.

Quanto alla forma, questa va scelta in base alla struttura del viso. Puntare poi sul colore, potrebbe essere un buon trucchetto per togliersi qualche anno.

Vanno bene le tonalità classiche che variano dal nero al blu, passando per il marrone. Ma optare per un colore vivace potrebbe essere la scelta giusta per apparire più giovani.

Via libera quindi a montature eccentriche e colori di tendenza.

Quindi ecco come questo accessorio senza tempo ci aiuterà a sentirci sempre giovani e belle

Approfondimento

Questo fantastico giubbino ritorna di moda e sarà un bellissimo tuffo nel passato