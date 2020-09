Ecco come quando e perché è sempre meglio cambiare lavoro anche a 50 anni. Sì, perché per le nuove sfide lavorative non ci sono mai limiti di età. Così come ci possono essere tante ragioni per decidere di cambiare lavoro anche a 50 anni. Con l’aspetto economico che può essere rilevante ma non decisivo.

Cambiare lavoro anche a 50 anni, i segnali che te lo fanno capire

Ecco come quando e perché è sempre meglio cambiare lavoro anche a 50 anni. Un posto di lavoro accettato inizialmente con entusiasmo, infatti, può invece rivelarsi deludente. Perché magari le mansioni da svolgere non sono più in linea con le proprie capacità. Perché c’è voglia di rimettersi in gioco. E di abbracciare nuovi progetti stimolanti. Ed anche più in linea con ciò che veramente e realmente ci piace fare.

Sul cambiare lavoro anche a 50 anni c’è inoltre un altro segnale forte e chiaro. Ed è quando il lavoro che svolgi con il tempo ti ha reso infelice e insoddisfatto. Così come, anche se magari guadagni bene, in realtà meriti molto di più. Per le tue capacità ed abilità. Ma anche per l’esperienza che è stata maturata nel tempo.

Obiettivi ed ambiente di lavoro sono quelli giusti per te?

Pure gli obiettivi lavorativi possono rappresentare un fattore di scelta per decidere di cambiare. Chi col tempo non crede più in ciò che fa la propria azienda, perché dovrebbe rimanere?

Lo stesso vale per il deterioramento dei rapporti umani con il capo e con i colleghi. Può rendere il posto di lavoro una gabbia. In tal caso lo spirito di collaborazione latita. Così come spesso a regnare è il narcisismo. E la corsa alla leadership spesso non supportata dal merito. Meglio cambiare allora. Se credi nelle tue capacità ed hai tutta la voglia del mondo di rimetterti in gioco.