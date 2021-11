Ecco come pulire valigie e trolley al meglio con un metodo veloce ed efficace spendendo pochi soldi

Quando torniamo da un viaggio, di qualunque tipo sia, ci mettiamo subito a lavare gli abiti che abbiamo usato in valigia. Di certo, però, se siamo arrivati in un altro continente e abbiamo cambiato aerei e treni, anche la nostra valigia, prima di essere rimessa al suo posto pronta per un’altra avventura, avrà bisogno di essere lavata e disinfettata. E questo dovremmo farlo anche nel momento in cui facciamo un breve weekend o andiamo via solo per qualche giorno nei dintorni. Le valigie, trolley o borse da viaggio stanno continuamente a contatto con delle superfici sporche. Che si tratti del suolo, del portabagagli della macchina, degli scompartimenti di aerei, treni o navi o anche semplicemente dei mobili che si trovano in hotel, il contatto con germi e batteri è immediato.

Con quelle in tessuto usiamo dell’acqua tiepida con del sapone di Marsiglia e risciacquiamo abbondantemente

E se non le puliamo al nostro rientro a casa, questi ultimi si accumuleranno assieme alle polveri e allo sporco che abbiamo accumulato dall’esterno tra uno spostamento e l’altro. La pulizia della valigia dipende anche dal materiale con cui è fatta. Che si tratti di stoffa o tessuto, oppure plastica o pelle, le modalità variano. Ecco quindi come pulire valigie e trolley al meglio con un metodo veloce ed efficace spendendo pochi soldi.

Se si tratta di una valigia o trolley in tessuto o stoffa, ci basteranno solo dell’acqua tiepida e del sapone di Marsiglia. Immergiamo la valigia interamente in una bacinella con acqua e sapone, e aiutiamoci con una spazzola, le stesse che si usano per i vestiti. Sfreghiamo bene per togliere sporco e batteri. Lasciamo in ammollo un paio di ore e poi sciacquiamo abbondantemente per evitare che il sapone crei aloni.

Se invece siamo abituati a viaggiare con dei borsoni in pelle, la cosa migliore è utilizzare delle salviettine umidificate, che non contengono alcool, e poi passare un panno morbido.

Per quanto riguarda le valigie rigide o semirigide in polipropilene, si consiglia di usare un panno imbevuto con del sapone di Marsiglia, magari in microfibra e cerchiamo di evitare i solventi.

Passiamo successivamente un detergente per pelle oppure una semplice crema idratante, per lucidare la superficie e farla tornare come nuova.

Lasciamo la nostra valigia ad asciugare all’aria aperta, possibilmente all’ombra. Cerchiamo di farla asciugare bene anche dentro, e alterniamo quindi apertura e chiusura. Con questi metodi usiamo pochi prodotti che abbiamo già in casa e risparmiamo molti soldi. A questo punto, la nostra cara compagna di viaggio risulterà pulita e profumata e sarà pronta per ripartire.