Il bel tempo è spesso sinonimo di ritorno all’aperto e della ripresa dei lavori in balcone o in giardino. La primavera, infatti, è il momento in cui molti tornano a curare le proprie piante per poter godere degli spazi esterni dopo il lungo inverno. Più volte nelle nostre pubblicazioni ci siamo curati di dare qualche suggerimento a tal proposito. Ad esempio per avere delle piante di limoni rigogliose in primavera ecco 5 regole d’oro.

Tuttavia, ad abbellire gli esterni non sono solo fiori e piante ma anche i vasi che li contengono.

Nel corso del tempo può capitare che la terracotta dei vasi venga intaccata da agenti esterni facendo perdere la naturale colorazione e vivacità.

Ecco come pulire senza fatica muschio e macchie di muffa e calcare dai vasi di terracotta donandogli nuovamente colore

Questo accade generalmente per i segni lasciati dalle macchie di calcare depositato dopo le irrigazioni che porta alla formazione di terribili macchie bianche.

Allo stesso modo anche la muffa e il muschio possono sporcare i vasi e renderli esteticamente peggiori a seguito dei ristagni.

Di seguito vedremo come pulire i vasi sia nel caso che questi siano vuoti, sia con piante e terriccio al loro interno. Se il vaso che vogliamo pulire è stato svuotato dalla pianta, avremo la possibilità di immergerlo in una soluzione solvente, ma naturale. Infatti immergendo i vasi in terracotta all’interno di una soluzione di acqua, aceto e sale fino per 20 minuti potremo eliminarne macchie di calcare e muffa sciogliendoli.

Ritorno al colore

Dopo la fase di ammollo procederemo a strofinarli con una spugna o una spazzola a setole dure rimuovendo con facilità le macchie che saranno state sciolte da aceto e sale.

Se invece volessimo ripulire le parti esterne dei vasi in terracotta ma senza avere la possibilità di immergerli possiamo aumentare l’effetto pulente aggiungendo alla soluzione il bicarbonato.

Dunque utilizzando il mix di sale, aceto, bicarbonato ed acqua avremo ottenuto in pochi secondi una miscela sciogli macchia. Usando un contenitore spray nebulizzeremo sulle macchie di sporco la nostra soluzione per poi lasciarla agire 10 minuti. Trascorso il tempo di riposo, aceto e bicarbonato avranno sciolto il calcare e il muschio che potremo facilmente rimuovere con l’ausilio di una spugna.

Quindi ecco come pulire senza fatica muschio e macchie varie.

Lettura consigliata

Ecco un olio fenomenale per scacciare afidi, bruchi e cocciniglia da limoni e rose ma anche dai pomodori