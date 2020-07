Sullo schermo del nostro computer c’è davvero di tutto. E no, non parliamo di file e immagini. Ci riferiamo piuttosto a macchie, impronte di dita e polvere. Un vero disastro insomma. Per i più disordinati, poi, la situazione è ancora più complessa. Riuscire a mantenere un pc ordinato e pulito non è cosa da poco. Soprattutto, bisogna sempre fare molta attenzione ai prodotti che si usano. Il pc è uno strumento molto delicato. Si può davvero rompere facilmente. È importante quindi pulirlo, ma con le dovute precauzioni. Ecco perché vi proponiamo questo articolo. Vi spiegheremo tutti i passaggi da compiere per avere un computer splendete. Quindi, ecco come pulire lo schermo del computer senza rovinarlo.

Cosa fare prima

Probabilmente lo sanno già in molti, ma ripetere fa sempre bene. Prima di iniziare a pulire lo schermo del pc, bisogna spegnerlo! Questo deve essere fatto per la sicurezza del vostro computer. In più, con lo schermo spento, sarà più semplice vedere dove è sporco! Scollegate tutte le prese e apparecchiature attaccate al pc. Bene, ora siete pronti per iniziare a pulire lo schermo del vostro computer.

Come pulire lo schermo del computer senza rovinarlo

Per eliminare lo sporco, un panno in microfibra sarà la scelta più azzeccata. Passatelo delicatamente su tutta la superficie dello schermo. Sciacquate poi il banno sotto acqua tiepida e lasciatelo asciugare. Potrete così riutilizzarlo per pulire di nuovo il vostro schermo in tutta sicurezza!

Usate liquidi il meno possibili. Se proprio non potete farne a meno, cercate di avere sempre soluzioni fatte per pulire gli schermi. E, attenzione! Non spruzzatele mai direttamente sullo schermo. Fatelo sul panno e poi passate quest’ultimo sul display.

Insomma, ecco come pulire lo schermo del computer senza rovinarlo. È un gioco da ragazzi. Basteranno dei piccoli accorgimenti per essere sicuri. In questo modo il vostro pc sarà splendente e continuerà a funzionare benissimo!