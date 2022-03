Chi di noi non ha mai ricevuto in regalo per un’occasione speciale un bracciale o una collana di perle. Magari l’abbiamo ereditata da nostra nonna, o ci siamo regalati un filo di perle per il nostro ultimo compleanno.

Il fascino delle perle è davvero intramontabile, dona eleganza e raffinatezza ad ogni età. Una collana che viene custodita con tanto amore nel portagioie e che tiriamo fuori solo nelle occasioni speciali.

Per quanto belle, le perle sono comunque molto fragili, tendono ad ingiallire e rompersi con il passare del tempo. Questo perché si tratta di un materiale organico e non sintetico, quindi sono soggette agli agenti esterni.

Le perle vere, ben diverse da quelle finte o sintetiche, andrebbero conservate con cura. Possibilmente in sacchetti di materiali appositi che permettano di far circolare l’aria. Ma non andrebbero neanche tenute troppo tempo nascoste e non indossate. Infatti l’aria, la luce e la nostra pelle contribuiscono a tenerle lucide e più resistenti.

Ecco come pulire le perle ingiallite per far tornare come nuova la preziosa collana di perle senza rovinarla

Purtroppo però capita che anche se ce ne prendiamo cura diventino gialle e spente. Questo succede soprattutto a causa della poca umidità e di sacchetti non adatti. Più tempo restano inutilizzate più e facile trovarle ingiallite.

Cosa fare per farle tornare bianche e lucide?

È importante tenere presente che si tratta di una materiale estremamente fragile. Anche quando andremo a sbiancarle dovremo procedere con molta cautela e non strofinarle troppo. Altrimenti potrebbero danneggiarsi e rovinarsi completamente.

Abbiamo già parlato di un metodo utile per pulirle, però si adatta più alla pulizia periodica. Ad esempio se vogliamo rimuovere tracce di make up o profumo. Oggi vedremo come sbiancarle con un metodo non aggressivo e molto efficace.

Lo shampoo è quello che ci serve, possibilmente uno naturale. Aggiungiamo 5ml di shampoo in una bacinella con un litro di acqua a circa 45° gradi. Infiliamo la collana di perle in una calza di nylon e la immergiamo. Usiamo la calza per strofinare delicatamente sulle perle per qualche minuto. Dopodiché risciacquiamole in un’altra bacinella con acqua pulita finché avremo eliminato ogni residuo di sapone. Lasciamole poi asciugare su un panno morbido anche tutta la notte.

Il trucco segreto

Dopo averle pulite indossiamole per qualche giorno per farle rigenerare completamente. L’esposizione all’aria e alla luce, oltre al contatto con la pelle, le faranno tornare splendide. In più se vogliamo proprio eliminare tutto il giallo anche sul filo, possiamo farle re-infilare.

Quindi, ecco come pulire le perle ingiallite e ridare splendore alla nostra preziosa collana di perle. Altri metodi più aggressivi potrebbero anche funzionare, però si rischierebbe di rovinare irrimediabilmente le perle. Meglio rivolgersi ad un gioielliere specializzato che saprà come trattarle se dovessero essere ancora troppo gialle.

