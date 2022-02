È fondamentale prenderci cura degli elettrodomestici che abbiamo in casa per far sì che abbiano vita più lunga e che mantengano la loro efficienza energetica.

La lavatrice è uno di questi elettrodomestici. È indispensabili in casa e ci permette di avere capi adeguatamente profumati e lavati in poco tempo.

Molti non sanno però che se il nostro bucato puzza potrebbe essere colpa di questo comune errore che spesso facciamo inconsapevolmente

Oltre alla manutenzione della lavatrice, è altrettanto importante mantenere la lavatrice il più possibile pulita, così il nostro bucato sarà sempre profumato a fine lavaggio.

La pulizia

Nel momento in cui procediamo con la pulizia tendiamo a sottovalutare l’importanza del filtro e delle vaschette. Ecco come pulire la lavatrice in modo del tutto naturale senza spendere denaro ed ottenere comunque risultati soddisfacenti.

Per quanto riguarda il filtro, dovremmo ricordarci di lavarlo accuratamente almeno una volta ogni mese. Potrebbe essere sufficiente sciacquarlo sotto l’acqua. Infine, se ci sono dei residui difficili da eliminare, basterà procurarsi un vecchio spazzolino e strofinare sulla superficie finché sarà finalmente pulito.

Per la vaschetta, basterà immergerla per un paio d’ore in una piccola bacinella colma d’acqua calda, con aceto e bicarbonato. Successivamente non resterà che eliminare tutto lo sporco aiutandosi con una spugna e rimetterla al proprio posto.

Ecco come pulire la lavatrice ed eliminare il calcare grazie a questo ingrediente comune in cucina che non è il limone

Pulire e disinfettare la lavatrice periodicamente è fondamentale e non bisogna scoraggiarsi, richiede meno tempo e fatica di quanto si potrebbe pensare.

Potrebbe anche essere interessante sapere che eliminare la puzza dalla lavatrice potrebbe essere semplicissimo grazie a questo geniale trucchetto.

Ma non tutti sanno che anche il sale grosso che tutti utilizziamo in cucina potrebbe essere un prezioso alleato per preservare lo stato della lavatrice.

Grazie alle sue proprietà è in grado sia di assorbire l’umidità e di proteggere la lavatrice dal calcare, un nemico sempre in agguato.

Il calcare tende generalmente a depositarsi nel cestello e nelle tubature, rischiando quindi di provocare danni all’elettrodomestico.

Basterà solamente versare circa un chilo di sale grosso nel cestello della lavatrice e attivare un lavaggio a vuoto a temperatura elevata. In questo modo, oltre ad igienizzare il cestello della lavatrice, pulire le guarnizioni ed eliminare cattivi odori, scioglierà tutto il calcare che con il tempo si è depositato.

Potremmo anche unire al sale grosso 150 grammi di bicarbonato nel cestello effettuando il lavaggio a 60°. Sarà però necessario fermare il lavaggio prima che la lavatrice scarichi l’acqua per 30 minuti circa per poi farla ripartire nuovamente concludendo così il ciclo completo.

Altrimenti potremo acquistare nei negozi specializzati un’anticalcare magnetico che sembrerebbe prevenire proprio il calcare nel nostro elettrodomestico. Questo prodotto infatti viene utilizzato come un vero e proprio addolcitore dell’acqua.

