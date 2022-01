La lotta ai peli superflui sembra non finire. Depiliamo perfettamente una zona e dopo poco ci tocca riaccendere lo scalda cera. Per quanto possiamo procedere con la depilazione regolare non abbiamo mai un attimo di pace.

Infatti anche per questo motivo sono tante le donne che preferiscono fare la ceretta in casa. Comprando il fornetto o lo scalda cera si risparmiano un po’ di soldi rispetto al centro estetico. Una volta che si prende la mano si possono raggiungere anche i punti più difficili.

Ecco come pulire il fornetto della ceretta o lo scalda cera incrostato e rimuovere i residui velocemente

Il problema però sorge quando ci apprestiamo alla pulizia di questo fedele aiutante depilatorio. Che si usi la cera in barattolo o il rullo può capitare di far saltare qualche goccia. Ecco che la cera si indurisce ed è impossibile rimuoverla. Oltre a non essere molto igienico questo può essere anche un problema per il funzionamento.

Se il danno è recente e la cera poco incrostata

Prima eliminiamo i residui e più sarà facile e veloce rimuoverli. Dopo aver finito di utilizzare lo scalda cera a rullo o il fornetto stacchiamo la presa. Importantissimo questo passaggio per evitare di scottarci o prendere la scossa. Dopodiché procediamo sulla macchia utilizzando proprio le strisce depilatorie pulite. Adagiamo la striscia nel punto desiderato, facciamola aderire bene e poi strappiamo via come si fa per la ceretta.

Se i residui si sono già induriti e sono difficili da rimuovere ecco che fare. Se i residui sono all’interno o nel rullo basterà farli scaldare. La cera si scioglierà e con l’aiuto di un bastoncino di legno potremo eliminarla. Se invece ci troviamo di fronte ad incrostazioni ormai vecchie si può provare utilizzando l’olio. Va bene un qualsiasi olio vegetale come quello di argan o anche d’oliva. Stendiamolo sul residuo utilizzando le mani e lasciamo che l’olio sciolga il grasso della cera.

Cosa non fare

Non utilizzare l’acqua altrimenti la cera si solidificherà e non verrà più via. Evitiamo sgrassatori o altri prodotti per la pulizia perché non serviranno. Utilizziamo solo un igienizzante a base alcolica per disinfettare. In più lasciamo stare i dischetti di cotone, la cera rimarrà dov’è e ci ritroveremo pelucchi attaccati ovunque.

Se poi ne abbiamo abbastanza di cera e appuntamenti dall’estetista possiamo optare per un metodo più antico. La ceretta araba non solo ci permette di risparmiare ma è anche molto delicata sulla pelle. Ideale per chi ha pelle sensibile o comunque capillari fragili.

Quindi, ecco come pulire il fornetto della ceretta o lo scalda cera incrostato e rimuovere i residui velocemente. Purtroppo però può capitare dopo una ceretta casalinga o anche dall’estetista di macchiarci i vestiti. Non disperiamo perché esistono diversi metodi per eliminare le macchie di cera senza rovinare il tessuto.

