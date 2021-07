Chi ha la fortuna di avere un bel giardino avrà sicuramente già approfittato dello spazio a disposizione per installare una piscina fuori terra. È davvero un’ottima soluzione per rinfrescarsi dal caldo torrido o per fare un po’ di attività fisica in acqua.

Non è proprio semplice, tuttavia, gestire una piscina fuori terra, per via della costante manutenzione e della pulizia, soprattutto quella del fondale.

In questo articolo, noi di ProiezioniDiBorsa vorremmo mostrare ai nostri Lettori alcuni trucchi per velocizzare queste operazioni. Ecco come pulire il fondo della piscina senza fatica ed in poco tempo.

Una serie di opzioni

Si sa che, una volta installata la piscina e riempita d’acqua, bisogna procedere ad una costante pulizia della superficie. Ad aiutarci in questa operazione vi sono i classici depuratori d’acqua ed alcuni additivi purificanti.

La parte però più difficile da pulire è proprio il fondale, dove spesso si annidano polvere, terra, detriti e tanto altro.

Per risolvere questo problema, vi sono in commercio delle apparecchiature apposite, in grado di rimuovere questi depositi. La scelta che dobbiamo fare riguarda tre opzioni più economiche: le scope aspira-fango, i pulitori idraulici e gli aspiratori a batteria.

Esiste, però, un’altra soluzione molto più efficiente (ma un po’ più costosa), che ci farà risparmiare davvero una marea di tempo.

Ecco come pulire il fondo della piscina senza fatica ed in poco tempo

Stiamo parlando del robot pulitore per piscine. Questo geniale strumento è in grado di pulire il fondo della piscina e, in base ai modelli, anche le pareti.

La cosa davvero affascinante, e che lo differenzia dai dispositivi precedenti, è la sua totale autonomia.

Tutte le soluzioni elencate precedentemente, infatti, prevedono la nostra presenza ed un lavoro non indifferente.

Il robot, invece, è in grado di pulire autonomamente tutto il fondale della nostra piscina, grazie al suo movimento con algoritmo intelligente. Riesce, inoltre, anche a gestire la filtrazione e l’accumulo di sporco. L’unica accortezza sarà quella di svuotare e pulire il filtro ogni volta che questo si riempie.

Quindi, mentre il robot si occupa della pulizia della nostra piscina, noi possiamo benissimo fare altro, come sorseggiare comodamente un’ottima bevanda dissetante.