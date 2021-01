È sabato sera, siamo rimasti a dormire da un amico perché si è fatto tardi, ma non abbiamo lo spazzolino per lavarci i denti.

Magari abbiamo passato una serata a mangiare cinese e bere vino rosso, per cui sentiamo proprio la necessità di dare una rinfrescata alla nostra bocca. Che si fa a questo punto?

In tanti suggeriscono il classico trucco del dito al posto dello spazzolino e con un po’ di dentifricio, ma sarà così efficace?

Sicuramente garantirà sul momento un alito pulito, ma non detergerà i denti come sarebbe invece necessario fare. Noi della Redazione di Proiezioni di Borsa abbiamo la soluzione che stupirà tutti e farà ricredere anche i più scettici.

Ecco come pulire i denti quando non si ha lo spazzolino a portata di mano

Qualcuno ricorda di certo il famoso detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Ecco, se è vero che vox populi vox dei, allora possiamo dire che anche in questo caso deve esserci un fondo di verità.

Infatti, il trucco per lavare i denti in mancanza di uno spazzolino è mangiare una mela. Oppure un finocchio.

Ebbene sì, tanto le mele quanto i finocchi sono estremamente utili per la nostra igiene orale.

La consistenza croccante di questi due alimenti stimola la produzione di saliva, utile per prevenire la formazione dei batteri responsabili della carie.

Tra l’altro, il loro sapore delicato lascerà un alito fresco ed eliminerà il cattivo retrogusto di una cena pesante.

Non solo proverbi

C’è sempre un fondo di verità in proverbi e detti molto antichi e questo ne è proprio l’esempio. Dentisti ed igienisti dentali consigliano sempre il consumo di questi due alimenti anche per un’altra loro caratteristica molto importante. La masticazione di cibi con tale croccantezza permette il naturale massaggio delle gengive e previene l’insorgere della preoccupante e fastidiosa parodontite.

Ecco come pulire i denti quando non si ha lo spazzolino a portata di mano e non solo. Con questo semplice gesto scongiuriamo anche eventuali patologie ben più gravi.