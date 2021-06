In estate spesso si mangia all’aperto. l barbecue in giardino o sul terrazzo regalano piacevoli momenti di relax e buon cibo ma lo stesso non vale quando bisogna pulire la griglia.

Alcune abitudini -prima e dopo la cottura dei cibi sulla griglia- permettono una pulizia più semplice come, ad esempio, la spazzolatura della griglia. Ma esistono anche una serie di rimedi della nonna ideali per eliminare il grasso o i residui di cibo carbonizzato.

Ecco come pulire efficacemente le griglie del barbecue e rimuovere i residui di sporco.

Come scrostare i residui di cibo dalla griglia

Ogni tanto è davvero necessario pulire le griglie da cima a fondo. Questo non solo aiuterà a mantenerle in perfetto stato per il prossimo barbecue, ma saranno anche più durevoli nel tempo.

Il primo rimedio della nonna richiede un quarto d’ora del proprio tempo e della carta stagnola.

Accartocciamo la carta stagnola sino a formare una pallina e, quando le griglie sono ancora calde, strofiniamola per bene su queste. Questo semplice trucchetto aiuterà a scrostare i residui rimasti sulla griglia. L’alluminio o la carta stagnola si modellano facilmente per cui prenderanno la forma delle griglie e riusciremo a togliere le incrostazioni.

Poi, si potrà utilizzare uno sgrassatore e spruzzarlo sulla griglia. Basta soltanto non far asciugare il prodotto e rimuoverlo con una pezza umida. Se poi si desidera andare sul sicuro si potrà anche utilizzare dell’olio di gomito e delle salviette antibatteriche per sbarazzarsi dei germi.

Il rimedio della nonna più antico in chiave nuova

In un articolo precedente abbiamo già avuto modo di scoprire alcuni metodi particolare per dire addio ai residui di sporco sulla griglia. Limone, cipolla, bicarbonato sono alcuni tra questi.

Se si ha a disposizione un po’ di tempo può essere utile pulire le griglie con dell’aceto e del bicarbonato di sodio. Dopo aver recuperato una bacinella ampia per poter immergere le griglie al suo interno si dovranno aggiungere due tazze di bicarbonato, due di aceto e un po’ d’acqua. Tutto questo quando le griglie si saranno raffreddate. Lasciare agire la soluzione per almeno dieci ore. Poi basterà sciacquarle con dell’acqua.

Infine, è importante conoscere un antico trucchetto della nonna nel caso in cui il barbecue si faccia in un posto semi-chiuso come, ad esempio, una veranda. Basterà lasciare una spugna imbevuta di aceto bianco vicino al barbecue. In questo modo il fumo non si diffonderà ovunque e si eviterà quel fastidioso odore di bruciato.

