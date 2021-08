Settembre è alle porte ed è giunto il momento di far arrivare le nostre amate zucche in tavola. Ma come i più esperti di cucina sanno bene, la zucca è uno dei frutti più difficili da lavorare. Spesso nelle corsie dei supermercati ne troviamo alcune molto grandi e la scorza è tra le più dure in circolazione. Niente paura. Ecco come pulire e tagliare alla perfezione la zucca e 2 ricette davvero sfiziose. 2 piatti a base di zucca che faranno felice tutta la famiglia e che saranno facilissimi da preparare. Ovviamente se siamo stati attenti nella pulizia.

Ecco come pulire e tagliare alla perfezione la zucca e 2 ricette davvero sfiziose

La prima operazione sarà quella di pulire la zucca. Passiamola per qualche minuto sotto l’acqua corrente facendo bene attenzione a lavare ogni lato. Se abbiamo qualche difficoltà a rimuovere i residui di terra possiamo aiutarci con una spazzolina. A questo punto dividiamo il frutto in due. Sarà più facile da gestire. Rimuoviamo i semi e i filamenti con un cucchiaio e tagliamo la zucca in parti più piccole possibile.

È arrivato il momento più delicato: quello della rimozione della scorza. Prendiamo un coltello a lama lunga e appoggiamo il pezzo di zucca su un tagliere. Partiamo dall’alto e incidiamo la scorza con la punta del coltello. Cerchiamo di essere più precisi possibile e con un taglio netto arriviamo al tagliere. Ripetiamo da entrambi i lati e il gioco è fatto.

E ora che abbiamo i nostri pezzi di zucca possiamo aggiungere delle spezie e del miele e preparare un condimento autunnale perfetto.

Oltre alla zucca ci serviranno 1 etto di miele, 80 grammi di burro e una spruzzata delle nostre spezie preferite. Vanno bene la cannella, i chiodi di garofano, il coriandolo e la noce moscata. Altrimenti diamo spazio alla fantasia e sostituiamo gli ingredienti.

Accendiamo il forno preriscaldato a 180 gradi e disponiamo i pezzi di zucca su una teglia con della carta forno. Mentre aspettiamo che abbia raggiunto la temperatura sciogliamo il burro e mischiamolo con le spezie. Possiamo aggiungere anche un pizzico di sale per regolare il gusto. Distribuiamo il condimento sopra la zucca e inforniamo. Dopo 40 minuti avremo un piatto dal gusto davvero unico.

La ricetta delle pizzette

Se invece vogliamo preparare un antipasto adatto a tutta la famiglia possiamo provare con le pizzette di zucca. In questo caso, però, dovremo scegliere una zucca dalla forma allungata e tagliarla a fettine sottili.

Per 4 porzioni ci serviranno:

12-15 fette di zucca;

2 etti di passata di pomodoro;

2 mozzarelle fiordilatte;

origano;

parmigiano;

olio, sale e pepe per condire.

Prendiamo le fette di zucca e facciamole cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti. Nel frattempo prepariamo il condimento. In una ciotola mischiamo la passata con l’origano, l’olio e il pepe e regoliamo di sale. Tagliamo le mozzarelle a cubetti. Non ci resta che togliere la zucca dal forno, mettere sopra il condimento, il parmigiano e le mozzarelle e far cuocere per altri 10 minuti. Siamo pronti per andare in tavola.

