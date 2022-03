Ecco come pulire e lucidare le pentole in rame annerite e ossidate con questo rimedio naturale ed ecologico

Ormai è una rarità trovare nelle cucine degli italiani le pentole in rame. Sono oggetti dal fascino antico, tramandate di generazione in generazione e utilizzate, oggi, solamente dai veri intenditori. Infatti, la maggior parte di noi userà le pentole in acciaio inossidabile o quelle con il rivestimento antiaderente. Ma gli utensili in rame non sono solo belli da vedere e da esporre. Questo metallo è un ottimo conduttore di calore e permette una cottura ottimale ed omogenea degli alimenti. Inoltre, le pentole in rame si scaldano in fretta e mantengono la temperatura.

I prodotti più usati per pulire il rame

Le pentole in rame non sono antiaderenti. Per questo motivo richiedono una pulizia immediata. Possiamo utilizzare dei detergenti chimici o preferire dei prodotti del tutto naturali. Ad esempio, possiamo utilizzare il sale e l’aceto di vino bianco. Formiamo una crema omogenea e passiamola su tutta la superficie delle pentola, utilizzando una spugna morbida. Sciacquiamo e, se necessario, ripetiamo l’operazione. Al composto possiamo anche aggiungere della farina.

Se il fondo della pentola è molto incrostato e bruciato, allora dobbiamo utilizzare necessariamente il sapone per i piatti. Attendiamo che la pentola si raffreddi del tutto e cominciamo a strofinare delicatamente per eliminare tutto lo sporco. Ecco come pulire e lucidare le pentole, utilizzando solo pochi prodotti.

Cosa non dobbiamo assolutamente fare

Ricordiamo di non lavare mai le nostre pentole in lavastoviglie. Per evitare di rovinare la superficie, cerchiamo di non utilizzare delle spugnette abrasive, ma solo dei panni morbidi. L’interno della pentola è molto delicato, quindi usiamo dei mestoli di legno o silicone e non quelli di acciaio, che potrebbero rovinare il rivestimento. Una volta lavata e sciacquata, dobbiamo necessariamente asciugare per bene tutte le parti della pentola. Questo per evitare che si formi quel fastidioso verderame.

Ecco come pulire e lucidare le pentole in rame annerite e ossidate con questo rimedio naturale ed ecologico

È molto importante pulire adeguatamente le pentole in rame, perché potrebbero ossidarsi e rovinarsi. Abbiamo visto come sia semplice utilizzare l’aceto e il sale. Ora vedremo come pulire in modo adeguato le pentole utilizzando solo un limone. L’operazione da compiere è davvero semplicissima. Dobbiamo solamente tagliare il limone a metà. Aggiungere un pizzico di sale e strofinare delicatamente su tutta la superficie della pentola. Il limone renderà il metallo molto lucido ed eliminerà il verderame.

Lettura consigliata

Attenzione, molti dimenticano di pulire queste parti della casa che potrebbero diventare il covo perfetto per polvere e batteri