Capodanno è passato ed il cenone, si spera, è stato un successo. Ora, però, gli ospiti sono andati via e a noi resta l’arduo compito di mettere a posto casa dopo che ci siamo divertiti tutta la notte.

Può essere davvero noioso iniziare l’anno così, però ci tocca. Per fare un bel lavoro e non metterci troppo tempo è bene che ci organizziamo nella maniera corretta. In questo modo riusciremo a liberarci di questa fastidiosa incombenza ed il nostro 2022 potrà iniziare per davvero. Dunque, ecco come pulire casa in poche semplici mosse se abbiamo avuto ospiti a Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco come dovremmo organizzarci

La prima cosa da fare è scegliere uno spazio comodo dove mettere tutti i nostri prodotti per la pulizia. Così ce li avremo a portata di mano e potremo partire di lì per qualunque cosa dobbiamo pulire. Avremo bisogno di spugne, stracci, sapone, alcol, disinfettante e prodotti specifici per ciascuna superficie.

La seconda cosa da fare è aprire le finestre per un attimo e far circolare l’aria. Ovviamente, questo va fatto anche la sera prima, ma la mattina potrebbe esserci qualche odore residuo di cibo nell’aria. Poi chiudiamo le finestre, perché ovviamente non vogliamo che faccia troppo freddo. Teniamo, però, ben aperte le tende, in modo che entri tutta la luce possibile.

Ecco come pulire casa in poche semplici mosse se abbiamo avuto ospiti a Capodanno

Iniziamo buttando via gli oggetti più voluminosi, come bottiglie e scarti di cibo. Riempiamo bene i sacchi della pattumiera, fino a quando i tavoli saranno liberi. Contemporaneamente, prendiamo piatti, posate, bicchieri e pentole e mettiamo tutto nella lavastoviglie. Può darsi che ci vogliano due carichi per lavare tutto.

Poi puliamo le stanze una per una. Consigliamo di iniziare dalla cucina e in particolare dalle zone dove abbiamo cucinato. Così riusciremo a pulire meglio le macchie senza che si formino incrostazioni.

Passiamo, poi, alla sala da pranzo, dove in teoria dovrebbe esserci meno sporcizia, ma sicuramente tante briciole sul tavolo. Per ciascuna macchia in cucina ed in sala da pranzo stiamo attenti ad usare i prodotti giusti per rimuoverle al meglio senza fare danni alle superfici.

Dovremmo, poi, occuparci anche del bagno, che non dovrebbe essere particolarmente sporco. Sostituiamo comunque gli asciugamani e diamo una bella passata anche lì.

Come ultima cosa puliamo e laviamo tutti i pavimenti, che sicuramente avranno briciole e macchie da far andare via.

Approfondimento

Ecco i due accorgimenti fondamentali e poco conosciuti per pulizie di casa velocissime e senza fatica.