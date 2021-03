I pavimenti di casa devono sopportare molti maltrattamenti. Ci camminiamo costantemente con qualsiasi tipo di scarpa, spesso accidentalmente può caderci qualcosa sopra, ecc.. I pavimenti sono un elemento importantissimo della casa: se questo è pulito tutto l’ambiente sembrerà subito più curato. Ma i rivestimenti per pavimenti sono davvero tanti e ognuno di questi richiede una cura particolare. Ecco come pulire al meglio i vari tipi di pavimento.

Legno e laminati

Il legno non è difficile da pulire, ma bisogna sapere cosa fare. Prima di tutto bisogna evitare di usare troppa acqua (soprattutto calda), così come non si deve mai usare il vaporetto. Anche i prodotti aggressivi e alcolici e gli strumenti che potrebbero graffiare il pavimento non vanno assolutamente bene. Per prenderci cura del nostro pavimento in legno passiamo un panno cattura polvere tutti i giorni. Settimanalmente invece laviamo con un panno leggermente inumidito in acqua tiepida (volendo uniamolo con prodotti o specifici per il legno o comunque molto delicati). Terminiamo asciugando e lucidando con un panno asciutto in cotone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Per pulire giornalmente il pavimento in laminato innanzitutto usiamo solo una scopa a setole morbide. Naturalmente vanno bene anche l’aspirapolvere o un panno cattura polvere. Per lavare questo tipo di pavimento dobbiamo usare una tecnica simile a quella del legno. Infatti basta lavare con un panno inumidito, volendo in abbinamento a prodotti appositi o molto delicati. Evitiamo però tutti i prodotti a base di ammoniaca.

Cotto e ceramica

Ecco come pulire al meglio i vati tipi di pavimento. Passiamo ora ai pavimenti in cotto (da interno). Al momento della posa il cotto da interno viene trattato con cere e oli naturali per farlo diventare anti-macchia. Questo pavimento va però lavato solo con prodotti naturali. Per farlo usiamo un detersivo fatto in casa composto da: 1l di acqua tiepida, ¼ di bicchiere di aceto di vino bianco, qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Possiamo sostituire quest’ultimo con poche gocce di sapone per piatti ecologico (facciamo attenzione alla schiuma). Se vogliamo possiamo anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale di limone. Per effettuare il lavaggio usiamo un panno in microfibra. Infine asciughiamo velocemente il pavimento.

Terminiamo con il trattamento dei pavimenti in ceramica. Questo tipo di pavimento è senza dubbio tra i più diffusi e anche tra i più semplici da trattare. Per prima cosa ovviamente rimuoviamo lo sporco con una scopa o un’aspirapolvere. Quindi laviamo il pavimento usando detergenti specifici. Se usiamo detergenti normali ricordiamo però che non devono essere aggressivi e non devono mai contenere cere, profumi e tensioattivi. Inoltre è fondamentale risciacquare bene con acqua pulita subito dopo aver lavato, per eliminare ogni residuo di sporco e di detergente.