Quando il clima comincia a diventare più freddo non siamo gli unici a soffrirlo. Infatti se noi abbiamo la possibilità di ripararci dal gelo rintanandoci dentro casa, non sempre possiamo fare lo stesso con le nostre piante. Trascurare il fattore climatico potrebbe essere letale per le nostre adorate piante che abbelliscono terrazzi, balconi e giardini. Tuttavia, è possibile prevenire che il gelo ci porti via fiori e piantine adottando qualche semplice precauzione, che magari non tutti conoscono. Se dunque non vogliamo rischiare che freddo ce le porti via ecco come proteggere le piante di terrazzi e balconi dal freddo gelido con questi facili accorgimenti.

Precauzioni di base

Alcune piante non possono essere spostate dentro casa per questioni di spazio e di praticità. Se dunque non abbiamo la possibilità di portarle in casa, potremo scegliere di posizionarle in cantina o nell’androne del palazzo. Se tuttavia temiamo liti con il condominio, dovremo individuare gli angoli del terrazzo o del balcone maggiormente riparati e più esposti al Sole. Sembrerà una banalità ma anche solo questo piccolo gesto può fare la differenza. Una buona pratica inoltre potrebbe essere quella di posizionare le piante vicino ai muri per sfruttarne il calore riflesso. Al contrario è sconsigliabile tenerle vicino a superfici in ferro che invece sono conduttori di freddo.

Al riparo dal vento

Se come molti abbiamo delle piante che sono spesso esposte alle sferzate del vento potrebbe essere una buona idea “abbassarle” mettendole a terra. Tuttavia, pure il pavimento potrebbe essere una fonte fredda pericolosa per le piante dunque una buona idea è poggiare i vasi su materiali isolanti. Un’ottima soluzione è posizionare i vasi su dei pannelli di polistirolo che li sorreggeranno ma allo stesso tempo li terranno al riparo dal freddo sottostante.

Attenzione alle coperture

Una mossa davvero azzeccata è quello di coprire i vasi e le piante con dei teli in cotone traspirante facilmente reperibili nei negozi di giardinaggio. Se però non riuscissimo a trovarne possiamo scegliere anche quelli in plastica ma questi avranno bisogno di maggiore attenzione. Se infatti la plastica ripara dal freddo, questo non è un materiale traspirante. Per evitare di soffocare le nostre piante sarà opportuno aprire e chiudere periodicamente il telo plastificato e far respirare la pianta.

Ecco come proteggere le piante di terrazzi e balconi dal freddo gelido con questi facili accorgimenti

Ultimi accorgimenti infine sono quelli inerenti all’innaffiatura e la potatura. Per quanto riguarda l’acqua cerchiamo di limitarne l’utilizzo dato che potrebbe far gelare la pianta. Per le potature, invece, è consigliabile rimandarle il più avanti possibile cercando di fornire con rami e fogliame una copertura naturale dal freddo.

Approfondimento

