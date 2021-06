Il nuoto in piscina è in uno degli sport più praticati sia in estate che in inverno. Nella stagione estiva i frequentatori occasionali delle piscine aumentano notevolmente. Sono luogo di benessere divertimento e refrigerio. Quello che sottovalutiamo è il rischio che corriamo entrando tanto in contatto col cloro.

Vediamo brevemente gli effetti dannosi più noti

Il cloro è comunemente utilizzato per la depurazione dell’acqua, nei disinfettanti e nelle candeggine. Viene anche impiegato nella produzione della carta, della plastica, nelle medicine, nei tessuti, nei coloranti e negli alimenti. Pertanto l’esposizione a questa sostanza è molto maggiore rispetto a quello che crediamo. Ecco quali possono essere i danni da cloro:

secchezza della pelle e di conseguenza il suo invecchiamento;

eritemi soprattutto in caso di soggetti sensibili o allergici;

capelli più opachi e fragili;

irritazione agli occhi;

alterazioni dell’equilibrio della flora batterica;

problemi respiratori dovuti all’inalazione prolungata soprattutto in soggetti allergici o asmatici.

Ecco come proteggere in modo efficace la nostra salute dal cloro della piscina

Si possono adottare alcuni accorgimenti e buone abitudini per minimizzare il più possibile i danni da cloro. Per esempio si può indossare una cuffietta rigida per proteggere i capelli. Il cloro infatti intacca la loro naturale barriera protettiva, rendendoli opachi e fragili. In questo modo saranno meno a contatto con la sostanza. Dopodiché utilizzare prodotti specifici per reidratare e rinforzare il cuoio capelluto;

Si consiglia di indossare sempre gli occhialini e appena possibile sciacquare gli occhi con abbondante acqua dolce;

Inoltre, bosgona fare sempre la doccia prima di entrare in piscina. Così facendo leveremo sporco o sudore dalla pelle prima di entrare in piscina. L’eccessiva presenza di sostanze contaminanti in acqua scatena una reazione chimica che produce forti odori che se inalati a lungo possono fare male. Questo è un buon motivo per evitare le piscine troppo affollate. Lì la possibilità di inalare massicce concentrazioni di cloro è più alta.

Fare subito la doccia quando si esce, invece, riduce il tempo che il cloro resta sulla pelle. Quindi utilizzare lozioni e creme per idratare la secchezza provocata proprio dal cloro.

È bene sottolineare che i possibili effetti nocivi del cloro sulla salute dipendono soprattutto dalla quantità di esposizione ad esso e dallo stato di salute di ciascuno di noi. Ma adottare questi semplici accorgimenti farà sicuramente bene a tutti quanti. Ecco come proteggere in modo efficace la nostra salute dal cloro della piscina