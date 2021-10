I cani sono i nostri migliori amici e stare al loro fianco è un’esperienza che ci cambia la vita. Sono intelligenti e sensibili, e ogni giorno ci regalano un affetto davvero unico e incondizionato. Per questo motivo vanno protetti e dobbiamo stare sempre attenti alla loro salute. A maggior ragione in alcuni periodi dell’anno particolarmente insidiosi. Ci stiamo avvicinando proprio a uno di essi, ovvero i giorni di Halloween. Niente paura. Ecco come proteggere il nostro cane dai pericoli di Halloween e passare una serata davvero tranquilla. Imparare a riconoscerli sarà il primo passo. Il secondo sarà quello di creare un ambiente rilassante e privo di elementi potenzialmente pericolosi.

Il primo pericolo per i cani nei giorni di Halloween riguarda i cibi che fanno capolino nelle nostre case. “Dolcetto o scherzetto” potrebbe diventare davvero pericoloso per Fido. Il cioccolato è tossico per il cane mentre le caramelle potrebbero creare problemi digestivi. Meglio tenerli sempre fuori dalla sua portata e conservarli in un luogo in cui non può arrivare. Attenzione anche alle zucche decorative. Probabilmente su di esse si sono accumulati muffe e batteri, che possono causare problemi all’animale in caso di ingestione. Anche qui il consiglio è posizionarle in un posto inaccessibile.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’inquinamento sonoro della serata di Halloween. Il campanello che suona in continuazione, i petardi e gli schiamazzi potrebbero alzare il livello di stress del nostro cane. Cerchiamo di creare un ambiente più facile da gestire, magari puntando su suoni o musiche che l’animale conosce già. Lo tranquillizzeremo e molto probabilmente riusciremo a goderci la serata.

Attenzione a costumi e decorazioni

I costumi di Halloween potrebbero rappresentare un elemento di stress per i nostri amici a 4 zampe. Spesso sono appariscenti e decisamente ingombranti e rischiano di spaventarli. Se intendiamo mascherarci un buon consiglio è quello di far prendere al cane confidenza col costume e di fargli capire che non ha nulla da temere. In secondo luogo meglio evitare i travestimenti per il cane stesso. Sono simpatici e divertenti, ma l’animale potrebbe non essere molto felice di trasformarsi in una mummia o in un fantasma.

In questi giorni molti di noi addobbano la casa con candele, luci colorate e ghirlande. Se abbiamo un cane tanto vivace e curioso forse è meglio evitare. Rischiamo che si diverta con i fili elettrici sparsi in casa oppure che si bruci con una candela. Posizioniamo i fili in alto o usiamo lampade di Halloween a batteria. Ridurremo notevolmente i rischi per Fido e per la casa.

