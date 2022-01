Ecco come proteggere il nostro cane a febbraio quando fa molto freddo 

Quando lasciamo il caldo di casa nostra per uscire nel freddo di queste giornate invernali, lo sbalzo di temperatura potrebbe essere devastante. Si passa da caldi locali a gelide strade ghiacciate, con un clima che, spesso, ci accoglie anche sottozero. Ne faremmo volentieri a meno, ma gli impegni ci impongono di fare questo sacrificio che potrebbe causarci anche problemi da raffreddamento.

I nostri amici cani non sono da meno. Perché anche loro patiscono il freddo e devono sopportare i nostri stessi medesimi sbalzi di temperatura quando li portiamo fuori per la quotidiana passeggiata. O semplicemente, per i loro bisogni. Occorre proteggerli. Soprattutto, nel mese che comincia domani e che nei primi giorni, in particolare, è molto rigido. Ecco come proteggere il nostro cane a febbraio, quindi, cercando di rendergli confortevoli le uscite quotidiane. Tenendo conto che, a seconda della razza, i nostri amici a quattro zampe potranno essere più o meno freddolosi.

Meglio variare la durata delle passeggiate

Il pelo del cane ha la sua importanza. Dovrebbe essere nostra cura cercare di spazzolarlo con più frequenza, perché quando è arruffato, potrebbe tenere molto meno il caldo del corpo. Invece, il discorso cambia per chi ha il pelo corto. In questo caso, è fondamentale, a febbraio, così come nei mesi più freddi, proteggerlo con un adeguato cappottino che dovrà essere fatto su misura. E non solo per una sua questione estetica, ma anche pratica. Se troppo largo, infatti, non potrebbe preservarlo dal freddo a differenza, invece, di uno aderente.

Le passeggiate vanno assolutamente fatte, però cerchiamo di regolarci con i minuti. Farle troppo lunghe esporrebbe voi e anche lui ad una temperatura più bassa prolungata. Meglio uscire una volta in più abbreviando le durate del passeggio. In ogni caso, finché dimostra di voler correre e giocare, vuol dire che si sente a suo agio all’aria aperta, anche se col freddo.

Ecco come proteggere il nostro cane a febbraio quando fa molto freddo

Attenzione, perché se dovesse bagnarsi, dovremmo evitare di asciugarlo con il nostro phon. Perché sottoporremmo il nostro amico fedele ad uno sbalzo termico non proprio salubre per il cane. Se, però, non possiamo farne a meno, scegliamo la temperatura più bassa possibile, muovendo spesso lo strumento e alla dovuta distanza. Meglio ancora sarebbe comprare un phon per cani, progettato proprio a misura di Fido. In alternativa, usiamo un asciugamano da passargli sul suo pelo e ponendo molta attenzione anche alle sue zampe, per evitare l’accumulo di umidità.

Cerchiamo di stare attenti anche al tipo di alimentazione che dovrebbe essere adeguato alla stagione. Se teniamo il cane in giardino, allora dovremmo pensare ad aumentargli le porzioni, visto che, per difendersi dal freddo, potrebbe bruciare più calorie. Non è necessario, invece, se dimora a casa. Facciamo, piuttosto, attenzione ai pavimenti. Perché essendo più freddo d’inverno, non rappresentano di certo una zona comfort. Dovremmo cercare di preparargli una sorta di rifugio più rialzato, magari facendogli trovare una calda coperta o dei maglioni che non usiamo più. Tassativo sempre, ma soprattutto in inverno, in particolare nelle ore serali, non lasciare il cane in auto o potrebbe rischiare l’ipotermia, con tutte le conseguenze. In caso di dubbi, vale la pena contattare il veterinario che saprà offrire i giusti consigli.