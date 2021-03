Lo scienziato Ancel Keys, inventore dell’espressione “dieta mediterranea’”, nel 1965 capì una cosa fondamentale. Il colesterolo totale presente in un corpo umano si può ridurre semplicemente sostituendo i grassi saturi con quelli insaturi. Latticini, burro, strutto, carni bianche e rosse sono grassi saturi. Vegetali, legumi, cereali integrali, frutta secca a guscio e pesce sono grassi insaturi.

La ricerca scientifica oggi è andata molto più avanti. I grassi migliori sono stati identificati e classificati. E non solo: non tutti quelli insaturi favoriscono la salute. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno raccolto per i Lettori alcuni dei migliori consigli sull’argomento.

Il potere degli omega 3

Ecco come proteggere cuore e arterie con i grassi buoni che depurano dal colesterolo. Quelli migliori di tutti sono l’acido oleico e gli omega 3. Il primo è definito monoinsaturo e si trova nell’olio extravergine di oliva. I secondi sono grassi polinsaturi e possono essere trovati nel pesce grasso, nelle noci e in certe erbe selvatiche che aumentano l’HDL – detto anche “colesterolo buono”.

Esistono anche gli omega 6. Si tratta di grassi polinsaturi presenti negli oli di semi e nella frutta secca a guscio. Questi riducono i livelli del “colesterolo cattivo”, l’LDL, ma non migliorano quelli dell’HDL. Molto meglio i grassi ricavati dalla macinazione della frutta secca a guscio come mandorle, noci, pistacchi e nocciole. Facili da trovare anche al supermercato, contengono tutte le proprietà dello stato originale compresi gli omega 3, senza aggiunte innaturali.

Rischi ed eccezioni

Alcuni consigli sugli olii vegetali. È importante che derivino da una spremitura, non da raffinazione. In caso contrario potrebbero sviluppare elevati livelli di grassi “trans“. I “trans” sono una particolare tipologia di grassi non presente in natura che aumentano il rischio cardiovascolare. Tornando agli oli vegetali, è importante consumarli a crudo: la cottura, infatti, è un altro procedimento che forma grassi trans.

In ogni caso la dose giornaliera di grassi da assumere non dovrebbe mai superare i 30 grammi. Ecco come proteggere cuore e arterie con i grassi buoni che depurano dal colesterolo.