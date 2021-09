Tra qualche giorno entreremo ufficialmente nella stagione autunnale e tutto si tingerà di arancione. Con essa cambieranno anche le abitudini a tavola e sarà fondamentale rispettare la stagionalità dei prodotti. In questo modo si potranno consumare cibi più buoni, più sani, meno costosi e si aiuteranno i produttori locali. L’ortaggio simbolo di questo periodo è senza dubbio la zucca.

La zucca e i suoi benefici

Questo ortaggio, se scelto ben maturo, con polpa soda e compatta, è un vero alleato per la salute, anche per quella dei bambini. La zucca essendo ricca di fibre ha un elevato potere saziante e contiene solo 15 calorie per 100 grammi di prodotto. E’ ricca di betacarotene che il corpo trasforma in vitamina A, fondamentale per la protezione della pelle e per la vista. Contiene triptofano, precursore del buonumore e melatonina importante per il sonno. Grazie ai tanti minerali, quali magnesio, potassio, fosforo, ferro, calcio e zinco può avere effetti diuretici, depurativi e lassativi, e nei bambini è un toccasana per la stipsi. Ha anche proprietà antimicotiche e quindi uccide i vermi intestinali. E’ eccellente per lo sviluppo del bambino e per il suo sistema immunitario.

Ecco come proporre ai bambini un alimento leggero e digeribile dai tanti benefici

Non è sempre facile proporre ai più piccoli frutta e verdura anche se consumarne ogni giorno cinque porzioni è fondamentale e raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per questo è importante l’esempio che i genitori danno e la fantasia che la mamma mette nel proporre un piatto.

La zucca è un ortaggio versatile, esistono tantissime ricette che possono esaltare il suo sapore e le sue proprietà. Si può preparare cruda, cotta al forno, al vapore, in padella, frullata per preparare una vellutata o come base per dolci.

Ecco un’idea su come proporre ai bambini un alimento leggero e digeribile dai tanti benefici. Si tratta dell’hamburger di zucca. Può essere proposto come secondo piatto, ma meglio ancora come piatto unico tra gustosissimi panini, accompagnati da una foglia d’insalata, del formaggio e un po’ di maionese.

Questa la ricetta:

300 g di polpa di zucca cotta e schiacciata;

100 g di patate lessate;

30 g di parmigiano grattugiato;

1 albume;

rosmarino tritato;

4 cucchiai di pangrattato;

un pizzico di sale.

Dopo aver mescolato per bene tutti gli ingredienti si formeranno degli hamburger che andranno panati leggermente con altro pangrattato per non farli rompere in cottura.

Saranno cotti in padella con un filo d’olio oppure in forno a 200° per circa 20 minuti.

È una ricetta gustosissima che piacerà tanto a tutti i bambini.