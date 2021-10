Ci sono dei nemici della nostra casa che possono darci un gran fastidio. Molti insetti possono intrufolarsi nella nostra abitazione e fare dei veri e propri disastri, se non li fermiamo in tempo.

Le cimici sono alcuni degli insetti più temibili e può essere davvero difficile liberarsi di loro. Una volta che un’infestazione è iniziata, la cosa migliore è rivolgersi a dei professionisti che si sbarazzino di loro una volta per tutte.

La cosa ottimale da fare sarebbe prevenire del tutto l’entrata delle cimici in casa, così da evitare completamente il problema. Oggi vedremo proprio come fare, mettendo in piedi una strategia di prevenzione vincente. Dunque, ecco come prevenire una grossa infestazione di cimici con poche semplici mosse.

Le mosse più importanti

La prima cosa da fare è cercare di combattere il disordine in casa. Le cimici amano intrufolarsi in mezzo agli oggetti sparpagliati in giro e scoprire un’infestazione in mezzo a una casa disordinata può essere un’impresa.

Ricordiamo, poi, che le cimici arrivano soprattutto a partire da crepe nei muri e altri tipi di fessura. Per cui cerchiamo di controllare se ci sono crepe, se abbiamo carta da parati, assicuriamoci che sia ben incollata al muro. Dobbiamo cercare di sigillare il più possibile le nostre pareti per bloccare ogni ingresso. Controlliamo le placchette della luce e, se le vediamo un po’ allentate, prendiamo un cacciavite e stringiamole.

Controlliamo, poi, ogni punto del muro dove ci possono essere altre fessure. In particolare, stiamo attenti a tutti i posti da dove emergono tubi o fili. Può darsi, infatti, che attorno ai tubi ci siano dei piccoli spazi da cui le cimici possono passare.

È inoltre fondamentale tenere sotto controllo ogni oggetto che viene portato in casa. In particolare, sono gli oggetti usati e di seconda mano dove si possono annidare più cimici. Se, ad esempio, siamo appassionati di vecchi libri e ne abbiamo acquistati di seconda mano, ispezioniamoli bene prima di portarli in casa. La stessa cosa vale, poi, per oggetti nuovi, come i giornali acquistati in edicola, seppure questi portino qualche rischio in meno.

Stiamo soprattutto attenti se trasportiamo mobili, in particolare quelli usati. Letti e materassi possono essere dei tremendi covi di cimici, quindi ispezioniamoli bene prima di caricarli in macchina e portarli a casa nostra. Se seguiremo tutti questi passaggi accuratamente, non dovremmo avere problemi di cimici.

