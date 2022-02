Facciamo una prova: restare senza caffè per un giorno intero. Ci riusciremmo? Lo diciamo sempre, è una bevanda essenziale, a dir poco fondamentale nelle nostre giornate e per iniziare al meglio la mattinata.

Al risveglio o dopo pranzo, una tazzina ci fa permette di iniziare la giornata con il piede giusto e con il buonumore. Non si tratta soltanto dei suoi effetti benefici quando abbiamo bisogno di una “svegliata”, ma anche del suo sapore inconfondibile.

Da solo, macchiato o come base per uno schiumoso cappuccino, il caffè è delizioso in ogni caso.

In un precedente articolo abbiamo parlato della famosa sfida tra chi preferisce le capsule e chi invece propende per la classica moka. Non possiamo dire quale sia migliore tra i due, perché la risposta sta soltanto nel gusto e nelle preferenze di ciascuno.

Sappiamo, però, che gli amanti della tradizione prediligono ancora la caffettiera dei vecchi tempi, che emana l’inconfondibile aroma che si espande per tutta casa.

Tuttavia, nonostante i suoi numerosi vantaggi, la moka o caffettiera come la si voglia chiamare, nasconde una piccola insidia. Non ci riferiamo al caffè in quanto tale, ma alla pulizia.

Scopriamo qualche dettaglio in più.

Ecco come prevenire le incrostazioni di caffè dalla moka per farla brillare anche dopo tanti anni

Che fastidio quelle incrostazioni di caffè che non vogliono andare via. Le abbiamo provate tutte, addirittura ricorrendo a metodi aggressivi e potenzialmente dannosi.

Noi della Redazione diamo spesso dei consigli su come pulire e rimuovere fastidiose e ostinate tracce di sporco. D’altra parte, i nostri esperti puntano molto sulla prevenzione e quindi su quelle piccole strategie che evitano di arrivare al peggio. Oggi, infatti, vogliamo parlare proprio della gestione e pulizia quotidiana della nostra caffettiera, così da prevenire la formazione di incrostazioni indelebili.

Dopo aver cambiato diverse caffettiere, ci siamo resi conto che il segreto sta sia nel quando che nel come laviamo la moka. Precisamente, il trucco è pulirla pochi minuti dopo aver fatto il caffè, quando le macchie sono ancora fresche e facilmente rimovibili senza alcuno sforzo. Non bisogna lasciarla nel lavello per ore ed ore, perché il caffè rischia di attaccarsi e non andarsene mai più. Allo stesso modo, ricordiamo di usare l’acqua calda, che scioglie i residui di cibo e in questo caso di caffè molto meglio di quella fredda.

Ecco come prevenire le incrostazioni che sembrano impossibili da togliere. A costo zero e senza sforzi, un accorgimento semplicissimo ma a cui probabilmente non avevamo pensato.

