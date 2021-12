Natale è ormai alle porte e anche l’attesissimo pranzo (o cenone) da passare insieme a parenti ed amici. Pochi ci pensano, però, ma proprio in queste occasioni spesso esageriamo con il mangiare e stiamo un po’ meno attenti alla nostra salute. Proprio per questa ragione, oggi scopriremo come bilanciare le mangiate natalizie con un po’ di sana prevenzione. Infatti, ecco come prevenire i danni alla salute causati dagli zuccheri natalizi seguendo i consigli degli esperti. Scopriamo subito come fare.

Una relazione spesso sottovalutata

Anche se spesso non ci pensiamo, salute e abitudini alimentari sono due elementi strettamente collegati. Proprio per questo motivo, noi di ProieizonidiBorsa abbiamo cercato di analizzare questa relazione e di presentare ai nostri lettori il parere degli esperti. Abbiamo ad esempio analizzato perché un buon bicchiere di vino potrebbe non solo non allontanare il medico, ma anche causare varie tipologie di tumori. Allo stesso modo abbiamo analizzato perché è preferibile stare attenti ai dolci. Infatti, a molti può sembrare incredibile ma dovremmo mangiare solo queste quantità di zucchero. Oggi continueremo su questa linea editoriale analizzando come prevenire problematiche di salute orale durante il periodo natalizio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco come prevenire i danni alla salute causati dagli zuccheri natalizi seguendo i consigli degli esperti

Scopriamo allora assieme come prevenire danni alla salute orale seguendo i consigli degli esperti. Il primo consiglio da seguire durante le feste è quello di non esagerare con le bevande alcoliche e consumare, invece, tanta acqua. In particolare, è importante fare dei risciacqui una volta consumati dei cocktail, in maniera da eliminare gli eccessi di zucchero. Secondariamente è importante stare attenti ai picchi di fame, che tendono ad attaccarci in questo periodo di relax. Meglio quindi preferire delle alternative sane ai soliti biscotti natalizi, come la frutta fredda. Inoltre, è fondamentale sapere che non è importante solamente la quantità di zucchero che assumiamo, ma anche in che momenti lo facciamo. Infatti, la nostra bocca ha bisogno di 60 minuti per riassestarsi dopo aver assunto la sua dose di zuccheri.

Meglio concentrare l’assunzione di cibi zuccherini durante i pasti principali, ed evitare degli appetitosi quanto problematici spuntini. Infine, è importante stare attenti ai cibi “neutri”, in cui spesso e in maniera inaspettata si nasconde dello zucchero. Bisogna, quindi, stare attenti anche a delle alternative più difficili da identificare, come saccarosio o melassa.

Approfondimento

In pochi ci pensano ma questa piccola accortezza potrebbe prevenire il cancro ai polmoni