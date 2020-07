La perdita dei capelli è un problema che affligge non solo gli uomini, ma anche molte donne. A volte può dipendere dal cambio di stagione e di temperatura. Ma altre volte sono lo stress e l’eccessiva stanchezza a condizionare i nostri capelli. Questi hanno un loro ciclo vitale, perciò è da considerarsi del tutto normale una perdita di un centinaio di capelli al giorno. Qualora dovesse essere più consistente e portarsi per oltre un paio di mesi, potrebbe trattarsi di una situazione patologica. In questo caso, è consigliato rivolgersi ad uno specialista che sappia consigliarvi un trattamento specifico per il vostro problema. Successivamente vedremo di approfondire le cause, fornendovi anche una serie di rimedi in grado di contrastare la caduta dei capelli. Ecco come prevenire e curare la caduta dei capelli.

Come riconoscere il problema

Stress, tensioni quotidiane, cattiva alimentazione, problemi ormonali e l’inquinamento ambientale possono essere solo alcune delle cause. Col passare degli anni non solo la pelle, ma anche i capelli sono soggetti a invecchiamento. Lo stato delle unghie potrebbe essere un indizio per capire se si ha un problema di alopecia. Dato che le unghie sono costituite dagli stessi amminoacidi dei capelli, quando queste si sfaldano o fanno fatica a crescere probabilmente si soffre di qualche carenza.

Rimedi naturali

Ecco come prevenire e curare la caduta dei capelli. Per avere un risultato efficace bisogna iniziare a trattare il problema dall’interno. L’equiseto è una pianta che nutre in profondità i tessuti, previene e rallenta la caduta aumentando la crescita. Il magnesio e lo zinco sono altri rimedi naturali, agiscono dall’interno aiutano a bloccare i fattori infiammatori dei follicoli piliferi. Potete usare anche l’hennè, un estratto orientale per tingere i capelli ma se applicato direttamente su cute e capelli diventa un ottimo balsamo naturale.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’olio di cocco è ricco di antiossidanti e vitamine con proprietà emollienti e nutritive. Fate una maschera 3 – 4 volte al mese. È necessario spalmarlo bene su cuoio capelluto e lunghezze, va tenuto in posa per un paio di ore. Lo stesso procedimento potete fare con l’olio essenziale di limone o di cedro atlantico. Una pianta ricca di vitamina C è l’Amla, estratto in polvere indiano. L’Amla è comunemente usato per preparare maschere da applicare sui capelli, per rinforzarli e prevenire la caduta.